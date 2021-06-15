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Игра с майнерами, которую ведёт китайское правительство, откровенно затянулась. С одной стороны – несколько провинций уже заблокировали добычу ряда крупных ферм. Ну а с другой – хешрейт упал всего на 5%, а значит пока ни о каком исходе речь не идёт. Аналитики сообщают, что в настоящее время крупные майнеры на распутье. Никто не знает, каким будет следующий шаг китайских властей, и будет ли он вообще. Нестабильность нарастает, но это не значит, что майнеры уже завтра соберут свои котомки и отправятся покорять Казахстан или Сальвадор. Кстати, появилась информация о том, что они с таким же успехом могут отправиться в Россию.

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Прежде всего аналитики уверяют, что рано или поздно майнерам придётся покинуть Китай. Они это понимают, но будут отсиживаться до тех пор, пока им не перекроют кислород. В данном случае всё просто: много оборудования требует много электричества. В Поднебесной этого ресурса в достатке, а значит нужна страна, где энергия в избытке. Россия уже сегодня способна удовлетворить потребности майнеров. Предполагается, что фермеров из Китая может заинтересовать Липецкая особая экономическая зона, а также Иркутская область. Дело в том, что им важно не только недорогое электричество, но и уже созданная инфраструктура, когда достаточно просто завезти железо и продолжать добывать Биткоины без проволочек.

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Когда мы говорим о выводе оборудования для майнинга из Китая, то часто не указываем реальных цифр. Дело в том, что процесс настолько сложный и трудоёмкий, что способен затянуться от трёх месяцев для средней фермы, до полугода для больших ферм. Это значит, что 6 месяцев дорогостоящее оборудование не будет приносить прибыль. А если его взяли в кредит, то можно сразу же подсчитывать прямые убытки.

Аналитики полагают, что теоретически РФ может стать новой Меккой для майнеров. В настоящее время в планах у правительства нет запретительных мер, препятствующих добыче, нет преследования, а договорённости между странами разрешают транспортировку оборудования. Аналитики уверены, что уже скоро китайские майнеры начнут массово перетекать в другие страны. Нужны ли они в РФ, большой вопрос, так же как нет ответа на то, куда обратятся уставшие от политической нестабильности фермеры из Поднебесной.