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Эфириум падает, доходы майнеров становятся меньше день ото дня, а ситуация на рынке криптовалюты напоминает какую-то чехарду. Трейдеры прыгают с одного токена на другой, пытаясь найти оптимальную монету для заработка, а инвесторы пока не готовы заносить реальные деньги туда, где они могут сгореть за один вечер. Если вы ещё не читали наш материал на эту тему, то бегом навёрстывать упущенное, всем остальным можно смело ознакомиться с информацией ниже.

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Начнём издалека: на прошлой неделе руководство китайской провинции Сычуань официально сообщило, что майнеры смогут использовать энергию гидроэлектростанций до октября. К этому времени они должны подготовиться к остановке мощностей. Даже если шахтёры откажутся, их принудят насильно, а несогласным отключат свет. Поскольку до октября ещё далеко, многие фермеры решили подождать, ведь ранее курсировали слухи о желании многих из них перебраться в другие страны, где электричество дешевле, угля больше, а правительство не меняет свою политику каждый день. Позиция фермеров ясна, поскольку убегать в неизвестность никому не хочется. Мало того, крупные фермы не так легко перевезти. Аналитики полагают, что даже если в стране есть налаженная инфраструктура, на миграцию уйдёт от трёх до шести месяцев.

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Что же, сегодня у майнеров в провинции Сычуань появился отличный стимул, ведь уже 20 июня деятельность 26 крупнейших ферм должна быть остановлена. Что любопытно, на этот раз не ограничились только лишь списком шахтёров и пустыми угрозами. Теми, кто не прекратит добычу, займутся люди в погонах. 25 июня будут подведены окончательные итоги, а руководство провинции ожидает, что к этому времени не останется ни одной большой активной фермы. В данном случае речь идёт только об относительно крупных майнерах, поскольку запрещать добывать у себя дома Эфир пока никто не планирует.

Вчера, 17 июня прошло совещание, в рамках которого майнеры получили уведомление, предписывающее им заблокировать доступ к собственным сайтам к 17:00 по московскому времени. Пока неясно, как китайские фермеры восприняли такой неожиданный шаг правительства. Будут ли они куда-то переезжать, или попробуют договориться. Стоит понимать, что Сычуань – родина большого количества гидроэлектростанций, а значит фермы потребляют чистую энергию. Но даже этот факт не спасает их от преследования властей.