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Пока все продвинутые геймеры пытались купить видеокарту GeForce RTX 3070 Ti в DNS, со стороны рынка криптовалют пришли хорошие новости. На самом деле вся загвоздка в том, что считать хорошей новостью. Так, если вы являетесь подпольным майнером и уже какое-то время держите на балконе ферму из видеокарт, то информация для вас будет скорее тревожной. Бывалые шахтёры скажут, что пережили не один всплеск, но это их выбор, ведь не всем нравится смотреть на то, как вложения уменьшаются уже больше месяца подряд. Ну а для остальных новости будут непременно в радость.

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В первую очередь интересны колебания сложности добычи Эфириума. Как видите, прослеживается чёткий нисходящий тренд, когда за последний месяц показатель со стабильных восьми и более единиц упали ниже семи. Нет никаких сомнений, что виной всему снижение стоимости криптовалюты. Индикатором также может служить снижение стоимости комиссии за транзакцию в 10 раз – с 45 долларов до 4.5. Также заметно падение интереса на фоне ухода трейдеров в другие проекты. К примеру, если ещё неделю назад количество суточных транзакций в сети Ethereum достигало 1.65 миллиона, то 17 июня цифра снизилась до 1.2 миллиона.

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Всё ещё хуже с реальным заработком майнеров. Так, ферма, включающая 8 видеокарт серии GeForce RTX 3080, выдаёт суточные 42.3 доллара. Неискушённым читателям неясно, насколько всё плохо. Ниже можно увидеть показатели от 20 мая. Учитывайте, что это самый сложные дни после резкого падения криптовалюты с 4000 тысяч долларов. Несмотря на это в сутки такая же ферма зарабатывала 130 долларов. Не нужно быть великим математиком, чтобы увидеть трёхкратное снижение прибыльности. Всё это значит, что пока ни о каком восстановлении рынка криптовалют не может быть и речи. Доходы бьют антирекорды каждый день, а вернуть вложения стало крайне сложно.

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Данные от 20 мая

Данные от 18 июня

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Ничуть не лучше ситуация и с Биткоином. Была попытка вернуть его в росту, когда первая криптовалюта выросла до 40 000 долларов, но уже на следующий день динамика прекратилась, а стоимость Биткоина медленно поползла вниз. На момент написания материала, он торгуется на отметке 37 550 долларов. В целом это не так плохо, вот только многие аналитики исходят из различных кривых и нисходящих линий, а сегодня мы видим, что обе криптовалюты отправились в глубокое пике.



