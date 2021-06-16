Глава крупнейшего майнинг пула потребовал от Илона Маска возобновить продажу авто за Биткоины
За несколько последних недель наши читатели привыкли к плохим новостям о рынке криптовалют. Китайское правительство занимается активным прессингом местных майнеров, а ситуация накалилась настолько, что бедолаги готовы переехать куда-угодно. Дошло до того, что некоторые начали присматриваться к Сальвадору и РФ, а ведь в шаге есть Казахстан с его запасами углеводородов и Индия, где низкая цена электричества и дешёвая рабочая сила может обеспечить просто райские условия. 13 июня обстановку разрядил Илон Маск. Неясно, было ли ему просто скучно, либо миллиардер давно всё это спланировал, но после его твита курс Биткоина пополз вверх, обеспечив подъём всей криптовалюты.
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Суть сообщения состояла в том, что Tesla готова возобновить продажу автомобилей за Биткоины, но сообщество майнеров должно соблюсти одно единственное условие: не менее 50% электроэнергии, которая тратится во время добычи, должна поступать из экологически чистых источников. Проще говоря – это должны быть гидроэлектростанции, ветряные, либо приливные установки, а также солнечные панели. Поскольку подсчитать реальный вклад углеводородов в добычу крайне сложно, твит кроме роста цены на Биткоин не вызвал никакой реакции, а зря, ведь для этого есть все предпосылки.
Как оказалось, глава майнинговой платформы BTC.TOP (крупный пул) Цзян Чжуе всё подсчитал и готов призвать Илона Маска к ответу. По словам Цзян Чжуе, «грязные» фермы в провинции Синьцзян, Внутренней Монголии и Цинхане полностью парализованы. Случилось это ещё на предыдущей неделе, что снизило показатель вклад углеводородов в добыче до самого низкого уровня в истории. Сегодня большая часть китайских ферм перешла на электричество, получаемое на гидроэлектростанциях в провинции Сычуань, которая является чистой.
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Согласно подсчётам Цзян Чжуе, на данный момент гораздо больше 50% всей добычи осуществляется без выбросов в окружающую среду, это значит, что Илон Маск должен выполнить своё обещание. На момент написания материала глава Tesla никак не ответил на пост Цзян Чжуе. Может быть, он его пока не читал. А возможно, просто тянет время, пытаясь самостоятельно подсчитать вклад углеводородов в добычу Биткоина. Кстати, даже если Илон снова возобновит приём Биткоинов, то это будет ненадолго. Дело в том, что уже в октябре китайские майнеры должны будут остановить добычу в провинции Сычуань, а значит процент чистой энергии снова упадёт.
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