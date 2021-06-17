Владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан потерял деньги из-за падения цены токена TITAN до 0
Миллиардер Марк Кьюбан считается одним из самых яростных сторонников криптовалюты. Он неоднократно призывал к легализации Биткоинов и регулярно делится личным мнением о различных токенах и ситуации на рынке. Можно было бы подумать, что Марк – рисковый парень, который инвестирует в малоизвестные токены миллионы. Что же, это не так, ведь 60% всех его вкладов – это Биткоин, 30% – Эфириум, и только 10% относятся к альткоинам. Столь мощная диверсификация позволяет Марку не беспокоится о сильных колебаниях на рынке, но это не значит, что всё так безоблачно, как могло показаться. Буквально сегодня владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» потерял немалую сумму денег на инвестициях в проект Titan. Давайте немного подробностей.
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До недавнего времени протокол IRON Finance считался одним из наиболее перспективных на рынке. Он позволял разместить свои средства в качестве смарт-контракта с фиксированной долей. Так, на каждую вложенную тысячу (цифра взята для удобства) долларов приходилось 25% в токене TITAN и 75% в стейблкоинах USDC. Поскольку вчера вечером началась паника, когда крупные игроки начали вывод средств, то TITAN начал резко дешеветь. Ещё 16 июня он стоил 64.19 доллара, а после обрушился и сегодня вообще ничего не стоит. Да, именно так, его цена равна нулю. Важно учитывать, что IRON был мягко привязан к доллару и стоил около $1. Так вот, после всего этого, даже он рухнул и стоит сейчас около $0.65. Многие владельцы токена уже начали говорить о потере огромных денег. Как оказалось, в числе пострадавших значится и сам Марк Кьюбан.
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Во время обсуждения миллиардер отметит, что, как и многие другие, потерял немалую сумму денег, но не стал уточнять их количество. В настоящее время все средства заблокированы, а основатели IRON Finance планируют вернуть потери за счёт USDC. Теоретически, все пострадавшие стороны смогут получить некоторое количество токенов. Проблема должна решиться уже сегодня, хотя многие участники обсуждения настроены пессимистично. Некоторые отмечают, что стейблкоины также ненадёжны, как и обычные криптовалюты, а сам факт блокировки только ухудшает ситуацию. Данное утверждение кажется логичным, ведь во время падения курса Биткоина вы можете продать монету в любой момент. Это значит, что потери будут, но у вас останется как минимум половина, а может и больше. Что до произошедшего с токеном TITAN, то вложения просто сгорели.
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