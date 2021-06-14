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Вторая попытка продать геймерам видеокарты по низким ценам от DNS вызвала настоящую бурю. Согласно официальным данным, на 25 желающих приходилась всего 1 видеокарта, а значит большинство оказалось лишено возможности купить новенькую GeForce RTX 3070 Ti. Если вы хотите узнать, как всё прошло, то можно почитать об этом в нашем материале, а также по следам первых счастливчиков здесь. Видеокарта действительно имеет блокировку от майнинга Эфира, но это не значит, что она не интересна майнерам. Всё оказалось куда сложнее, ведь здесь главная проблема заключается в цене. Если вы её брали за 58 тысяч, то даже майнинг окажется прибыльным, а вот те, кто планирует купить данную модель за 150 и более тысяч, могут вложить деньги напрасно.

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Сегодня DNS попросила тех, кому улыбнулась судьба, разместить фотографии и доказать факт владения. Ясно, что большая часть купивших не читает подобных блогов, но многие откликнулись. Изучить комментарии можно в данной теме. Мы же подведём некоторые итоги. Ясно одно, кому-то всё же удалось купить GeForce RTX 3070 Ti за 58 тысяч. Сколько среди них перекупщиков, а сколько реальных геймеров, в данном случае узнать не представляется возможным, поэтому мы перейдём к фактам.

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Купить видеокарту было сложно. Чаще всего выбивало на самой последней стадии, когда нужно было оплатить предоплату. Здесь многих выбрасывало, а сайт зависал. Больше шансов было у тех, кто сидел со смартфона через мобильный интернет. По большей части в теме слышны слова благодарности в сторону DNS, а сами покупатели рассказывают не только о покупке GeForce RTX 3070 Ti, но и о недавнем шансе взять более мощную GeForce RTX 3080 Ti. Поскольку последняя продавалась по очень высокой цене, то многие от неё в итоге отказались.

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Что до GeForce RTX 3070 Ti, то читатели делятся опытом, расспрашивают друг друга о тех или иных подробностях. В целом создаётся ощущение идиллии. Неужели всё это боты, а перед нами разыгрывается мастерски поставленный спектакль? Нам бы хотелось верить, что обычные ребята смогли реализовать свою мечту, ведь сегодня видеокарты из инструмента превратились в чуть ли не самый важный продукт на планете. Отметим, что фотографий от покупателей действительно много. Это наталкивает на мысль, что не всё так плохо, как многие пытались представить ещё пару дней назад.