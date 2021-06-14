Дженсен Хуанг ожидает снижения цен на видеокарты и планирует увеличить выручку за счёт майнеров
Обычно руководители крупных компаний немногословны. К счастью, глава NVIDIA – Дженсен Хуанг часто радует нас своими интервью. Несколько дней назад в рамках выставки Computex он поделился своими мнением относительно ключевых вопросов, касаемыех покупки актива Arm за 40 миллиардов долларов, но не забыл поведать о будущем игровых видеокарт и месте майнеров в сложной цепочке поставок. Давайте к основным фактом, которые нас с вами беспокоят.
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Прежде всего он подтвердил, что двухкратное снижение хешрейта на видеокартах было результатом стремления защитить геймеров. По мнению Дженсена – такой подход обязательно приведёт к падению интереса со стороны фермеров к обычным видеокартам. В результате уже в ближайшее время должна снизиться отпускная цена конечного продукта, что почувствуют на себе все любители компьютерных игр. В данном случае мы ответим, что эффект уже заметен, ведь GeForce RTX 3080 Ti продаётся за 200 000 рублей, в то время как менее производительная GeForce RTX 3080 стартует с 250 000. Важно понимать, что в ближайшее время в продажу поступит вся серия RTX 3000 с антимайнерской блокировкой, что должно оказать ещё больший эффект на стоимость видеокарт.
К счастью, в арсенале Дженсена Хуанга есть не только блокировка хешрейта, но и специализированная серия, предназначенная для майнеров. Эти видеокарты лишены видеовыхода и в 1 квартале поставлялись напрямую крупным майнерам в Китае. Подобные решения принесли NVIDIA всего 150 миллионов долларов, но в планах на второй квартал (который завершится через 15 дней) отгрузить графических чипов на 400 миллионов долларов.
Что любопытно, сам Дженсен верит в будущее криптовалют. Он заявил, что цифровые деньги никуда не исчезнут. Главная задача – это определение правильного пути развития, который гарантирует справедливое распределение продукции между шахтёрами и геймерами. Глава NVIDIA уверен, что компания сможет найти верное решение. Дженсен указал, что всё это гарантирует снижение цены до приемлемого уровня. В данном случае возникает простой вопрос: что такое по мнению Дженсена Хуанга приемлемый уровень? Насколько дешёвыми должны быть видеокарты, что бы их перестали покупать майнеры, но уже могли себе позволить геймеры? К примеру, GeForce RTX 3070 Ti за 60 000 рублей (что куда дороже рекомендованных) даже сегодня способна приносить неплохой доход на ферме, а ведь она обладает этой самой 50% блокировкой хешрейта. Возможно, стоило бы снизить хешрейт до 10%, тогда, возможно, у нас появился бы хоть какой-то шанс.
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