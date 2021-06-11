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Наши читатели уже знают о том, что новое поколение видеокарт ощутимо подешевело в магазине Ситилинк. В последние несколько дней об этом писали так много, что не услышать об аттракционе неслыханной щедрости мог только тот, кто провёл это время под камнем ну или в бункере, где интернет отключён за неуплату. Цены действительно упали, и мы вам это ещё раз продемонстрируем. Сами понимаете: повторение – мать учения. В данном случае можно продолжить цитату словами известного философа Овидия: «И прибежище ослов», но мы продолжим без лишних намёков.

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В новости всегда должен быть инфоповод. Часто его трудно найти, но в данном случае он весьма любопытный. А самое главное: никто этот пикантный момент не заметил. Мы предлагаем вам посмотреть на скриншот страницы Ситилинк, где проведено ранжирование по ценам с учётом только тех видеокарт, которые получили скидки. Ничего не замечаете? А мы заметили. Дело в том, что кто-то массово скупает видеокарты GeForce RTX 3080. При этом более скоростные, а главное – более дешёвые – благополучно лежат на прилавке. Кто бы это мог быть? Очевидно, что не геймеры, ведь кто в здравом уме купит GeForce RTX 3080 производства GIGABYTE за 252 990 (было 297 990), если можно взять GeForce RTX 3080 Ti от Palit за 209 590? Кстати, последняя тоже подешевела на 46 000 рубликов, что очень даже неплохо.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Toshiba -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

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Казалось бы, Эфириум не растёт, в то время как сложность добычи криптовалюты всё время поднимается, что негативно отражается на количество монеток, выпадающих на одном и том же оборудовании за тот или иной срок. Мало того, цены на видеокарты только начали возвращаться к тем, что мы видели в апреле, в то время как до февральских, когда GeForce RTX 3080 стоила 200 000 рублей, ещё далеко. Очевидно, что смысл есть. Возможно, шахтёры ожидают завоза новых видеокарт с блокировкой от майнеров. NVIDIA обещали перевыпустить всю линейку в ближайшее время. Может быть для фермеров – это последний шанс, когда они могут получить действительно быструю и эффективную в добыче Эфириума карточку.

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О чём бы они там не думали, нам их не понять, а посему предлагаем майнерам и дальше продолжать скупать GeForce RTX 3080. Как только Эфир упадёт ещё, они побегут на Авито сдавать их за 50 000 рублей, а мы ещё подумаем, стоит брать или нет. Ну а пока специально для наших любимых шахтёров пару ссылочек:

GeForce RTX 3080 со скидкой 75 000 рублей (настоящий рекордсмен)

Просто GeForce RTX 3080 со скидкой 45 000 рублей от Asus

А вот GeForce RTX 3080 Ti производства MSI лучше не брать, ведь она с блокировкой от майнинга. Удачной добычи, камрады.

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