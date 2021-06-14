GeForce RTX 3060 вернулась в магазины РФ и стоит на 35 000 рублей дешевле GeForce RTX 2060
Несмотря на все предсказания аналитиков, Эфириум прочно застрял на отметке 2500 долларов и отказывается дорожать. Возможно, уже завтра случится какое-то экстраординарное событие, после которого мы увидим рост криптовалют, но пока никаких предпосылок к этому нет. Особенно тревожно выглядят запретительные акты китайского правительства, дестабилизирующие Биткоин и повышающее беспокойство среди инвесторов и крупных держателей внутри Поднебесной. По сути, многие потеряли возможность вывода виртуальных монет в наличные, а майнеры затаились, раздумывая о выводе оборудования за рубеж. Пока на рынке царит такая неопределённость, а майнеры перестали массово скупать видеокарты, последние начали дешеветь. Особенно эта тенденция заметна в РФ, где в последнее время цены на GeForce RTX 3080 доходили до 4000 долларов.
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Одним из самых интересных предложений на рынке стала видеокарта GeForce RTX 3060. Модель производства GIGABYTE пришла по цене 85 990 рублей, что даже ниже, чем она стоила в марте, когда серия RTX 3060 только появилась на рынке. Напомним, данная видеокарта с лёгкостью запускает все игры на максимальных настройках в разрешении 1080р, а также отлично справляется с подавляющим большинством блокбастеров 2К. В некоторых случаях нужно слегка понизить дальность прорисовки или другие параметры, но геймплей на максималках вам точно обеспечен.
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На фоне этого необычно выглядят цена на предыдущее поколение. К примеру, GeForce RTX 2060 SUPER продаётся за 95 990 рублей. Скорее всего, речь в поставке, поскольку других причин удерживать стоимость менее производительной модели на таком высоком уровне просто нет. Точно также завышено выглядит цена на GeForce GTX 1660 SUPER в 74 990 рублей. По сути, RTX 3060 в 2 раза быстрее, а разница в цене всего 11 000 рублей. GeForce RTX 2060 из старой поставки ещё дороже (120 990 рублей). Неясно, что будет с этими видеокартами делать ритейлер. Может быть, в ближайшие дни цены на них пойдут вниз, однако случится это только в том случае, если Эфириум либо продолжит падать, либо пребывать в неопределённости. Также важен фактор китайских майнеров. Если ребята и дальше будут на себе чувствовать давление правоохранительных органов, то можно ожидать новых скидок.
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