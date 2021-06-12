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Видеокарты AMD Radeon возвращаются в магазины РФ – Radeon RX 6900 XT по скидке до 50 000 рублей

Отличная возможность сэкономить на геймерской мощной видеокарте
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Наши читатели уже знают о том, что в Ситилинк проводится мегараспродажа видеокарт. Что любопытно, особым спросом пользуются подешевевшие GeForce RTX 3080, которые ещё недавно стоили 300 000 рублей, сейчас доступны по скидке до 75 000, что кажется многим майнерам настоящим подарком небес. Вообще может сложиться неверное ощущение, что дешевеют только модели от NVIDIA. Это не так, ведь сегодня мы приготовили для вас небольшую подборку карточек от AMD. Их не так много, как хотелось бы, поскольку красные испытывают чрезвычайное мощное давление и вынуждены обеспечивать поставки для игровых приставок, настольных процессоров, APU, а также мобильных камней. Кроме того, недавно подключилась Tesla, поставившая в новую Model S Plaid графический чип, аналогичный ещё не выпущенной Radeon RX 6600 XT.

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Самая большая скидка на Radeon RX 6900 XT. Ещё недавно она стоила 279 990 рублей, а сегодня её можно взять за 229 990. Получается, что экономия составила немалые 50 000. Если вы думали, что платите за обычную видеокарту, то глубоко ошибаетесь, ведь перед нами настоящий рекордсмен с полноценной системой водяного охлаждения. Обратите внимание, если эталонная Radeon RX 6900 XT способна разгоняться до 2250 МГц, то данная модель легко покоряет 2730 МГц в режиме буста, что даёт нам более 400 МГц. Очевидно, что майнерам от них не будет никакого толку, а вот в реальных играх можно получить десяток fps на ровном месте.

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Ещё одна Radeon RX 6900 XT производства PowerColor вообще не получила никаких скидок, но ей это и не нужно, ведь её цена стартует с 189 990 рублей. Скорее всего, перед нами новая поставка, которая уже изначально пришла с немалым дисконтом. Данная модель разгоняется до 2340 МГц, а значит всё же имеет штатный разгон.

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Radeon RX 6700 XT от GIGABYTE подешевела на 10 000 рублей, что сложно назвать рекордом, но итоговая цена в 111 990 – это гораздо ниже, чем данная модель стоила на старте. Отметим, что видеокарта обеспечивает отличный уровень производительности и предназначена для получения максимальной отдачи от игр в разрешении 2К.

Radeon RX 6700 XT производства PowerColor идентичная по производительности предыдущей видеокарте, получив эталонные 2581 МГц и такую же цену. Мы посчитали, что у наших читателей должен быть выбор, ведь визуально модели отличаются.

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