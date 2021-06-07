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Пожалуй, май стал самым плохим месяцем для покупки новой видеокарты. Если вы хотите больше статистики, то можно обратиться в наш материал, где эта тема раскрыта более полно. Что бы вы понимали весь трагизм ситуации, отметим, что в феврале текущего года только одна лишь видеокарта GeForce RTX 3070 разошлась тиражом больше, чем 30 самых популярных графических чипов в мае вместе взятые. Возможно, положение улучшается, ведь сегодня в Ситилинк пришли гигантские скидки.

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50 тысяч потеряла GeForce RTX 3080 производства GIGABYTE. На самом деле перед вами внешняя видеокарта, которую можно подключить к ноутбуку или мини-ПК, сделав из него настоящего игрового монстра. Ещё недавно она стоила 309 990 рублей, а сегодня её цена составляет 259 990 рублей.

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Radeon RX 6900XT от SAPPHIRE похудела на немалые 50 000 рублей, и теперь стоит 229 990. Мы понимаем, что это не самые низкие цены в истории, но в данном случае мы видим хорошую тенденцию и ожидаем улучшения положения на рынке видеокарт в целом.

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45 тысяч как небывало у Radeon RX 6800XT производства SAPPHIRE. Здесь вами и отличное охлаждение, и тактовая частота графического ядра 2050 МГц, и рекордные 169 990 рублей. Скажем честно, мы давно не видели таких цен на российских полках.

25 тысяч можно сэкономить на GeForce RTX 3080 TI от MSI. 227 990 – это пока не рекомендованные 116 тысяч, но и не 252 990, которые она стоила на старте продаж неделю назад. Стоит помнить, что карта получила антимайнерскую защиту, но значительно быстрее обычной версии, а главное – дешевле.

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И снова 25 тысяч выгоды вы получаете, купив GeForce RTX 3070 производства MSI. Видеокарта получила почти эталонные тактовые частоты, но в данном случае важнее её итоговая цена. Давненько GeForce RTX 3070 не стоила 175 990 рублей. Может это намёк?

59 990 рублей за Radeon RX 580 – это просто жутко дорого. В данном случае стоит понимать, что ещё вчера она стоила 65 990, а уже завтра может снова исчезнуть из продажи. Геймеры разбирают подобные видеокарты, ведь это единственный способ поиграть в современные игры. Повторимся, что не считаем такую цену правильной, но пока полупроводниковый кризис не завершится, ждать кардинальных изменений не стоит.

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