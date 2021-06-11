Илон Маск анонсировал игровую приставку стоимостью 9.37 миллиона рублей с разгоном 1.99 с до 100 км
Сегодня Илон Маск провёл презентацию нового автомобиля Tesla Model S Plaid. В этот раз перед нами не просто машина, способная бросить вызов суперкарам, но и победить большинство из них без особых усилий. В ходе анонса была подтверждена скорость разгона до 100 км всего за 1.99 секунды, а также другие технические характеристики. Всё это без сомнения важно, но мы с вами находимся на компьютерном ресурсе, поэтому нас в первую очередь интересует не то, насколько эффективны три электромотора на 1020 лошадок. Именно поэтому перейдём к ключевому участку анонса.
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Советуем вам перемотать видео на отметку 23:22 и начать смотреть. Если вам лень, то мы кратко опишем произошедшее и поясним заголовок, ведь он полностью соответствует содержанию. Илон Маск ошарашил публику заявлением о том, что внутри автомобиля спрятана такая же мощь, как в игровой приставке PlayStation 5. В доказательство этому он под общие аплодисменты показал, насколько легко система способна справляться с Cyberpunk 2077. Оказалось, что игра шла на стабильных 60 fps с разрешением 2200 на 1300 пикселей.
Известно, что внутри расположилась видеокарта производства AMD под кодовым названием Navi 23. Она имеет на борту 8 Гб скоростной памяти GDDR6 и 2048 потоковых процессоров. Перед нами представитель нового поколения RDNA 2. Сам дисплей в авто получил размер 17 дюймов. Указывается, что производительность графического чипа равна 10 терафлопс (TFLOPS), что также соответствует мощности PlayStation 5. Видеокарта крайне похожа на недавно представленную Radeon PRO W6600 или ещё не выпущенную Radeon RX 6600 ХТ.
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Кстати, похоже на то, что и процессор в машине производства AMD. Илон Маск не раскрывал его наименования и мощности, но уже этот факт делает Model S Plaid самой настоящей игровой приставкой, обёрнутой в оболочку машины и получившей способность быстро разгоняться. Первые 25 автомобилей уже выпущены. В самое ближайшее время они отправятся своим владельцам. Стоимость игровой приставки под названием Model S Plaid оценена в 129 990 долларов, что соответствует 9.37 миллиона рублей. Стоит понимать, что официальных поставок в РФ пока не запланировано, ну а неофициалы появятся в несколько раз дороже уже к концу года.
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