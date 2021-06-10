В DNS стартовала распродажа GeForce RTX 3070 Ti по близким к рекомендованным ценам
Вчера наши читатели могли узнать о том, что DNS готовит распродажу видеокарт GeForce RTX 3070 Ti. Поскольку видеокарты сегодня – это самый ценный товар, без которого просто невозможно прожить отдельно взятому человеку, то ожидаются огромные очереди. Ну а руководство торговой сети честно признаётся, что на всех не хватит. Пожалуй, единственное, чего мы на этот раз ждём от менеджеров – это честности. Очевидно, что сегодня нет никакой возможности обеспечить достаточное количество графических чипов. Полупроводники нужны всем, от автомобилей, до медицинского оборудования. Если поставки в ключевые для человечества отрасли остановятся, то мы останемся без еды и лекарств. И это только начало, ведь дальше подтянутся и другие направления.
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И здесь на первый план выходят заявления руководства DNS. Ясно, что никто больше не рвётся продавать нам карты по низким ценам. Таким образом торговая сеть пытается заработать дивиденды на будущее. Вот только вместо этого она может получить десятки тысяч разъярённых покупателей, которые так и не смогли купить желанную GeForce RTX 3070 Ti. Поскольку новость писалась за 5 минут до начала распродажи, мы не знаем, удастся ли DNS реализовать свой план. Дело в том, что руководство придумало хитроумную схему, которая должна отсеять нежелательные элементы. Сюда относятся перекупщики и майнеры, желающие купить сразу несколько видеокарт.
Сообщается, что на аккаунт будут выдавать 1 карту, также всех проверят, а те, кто уже ранее вызывал подозрения, даже не смогут добавить в корзину новенькую GeForce RTX 3070 Ti. Изучить ассортимент можно в данном материале. Там есть большая инструкция, которая на самом даёт не даёт вам никаких шансов, но хотя бы проясняет, из-за чего уже на финальном этапе покупка может быть отменена. Отметим, что вас может выкинуть с сайта, отключиться аккаунт, либо сам магазин просто ляжет. Мы заходили в DNS несколько раз за последние 30 минут перед стартом продажи. Увы, не каждый раз сайт прогружался, но это было до начала продаж.
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Если вы прочли материал и успели войти на сайте ещё до того, как видеокарты разобрали, примите наши поздравления. Внимательно изучите предложения. Цены разные, поэтому оцените свои возможности. Действует полная предоплата, а значит никаких кредитов и наличных. На карте должна быть немаленькая сумма, а лимит оплаты в онлайне соответствовать ценнику GeForce RTX 3070 Ti.
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