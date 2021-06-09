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Уже завтра в продажу попадут видеокарты серии GeForce RTX 3070 Ti. Ожидается множество моделей от партнёров NVIDIA, но о появлении в РФ эталонных версий ничего пока неизвестно. Но дело даже не в том, кто и в каких количествах поставит видеокарты на рынок, ведь всегда есть торговые сети и перекупщики, готовые предложить нам самые посредственные карточки по завышенным в три раза ценам. На этот раз фактор майнеров работать не будет, ведь имея 40 MH/s отбить вложения в 150 и более тысяч рублей не выйдет. Именно поэтому мы даже не представляем, сколько будут стоить видеокарты.

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И здесь нам на подмогу приходят ребята из DNS. В марте они отлично справились с отгрузкой крупной партии GeForce RTX 3060. Не помните деталей? А зря, это был эпический позор, поскольку несчастные 2000 видеокарт разошлись среди перекупщиков, а геймеры даже не успели нажать на кнопку «Купить» на сайте. Почитайте об этом в нашем материале: тут и вот здесь. Что же, какие бы это были грабли, если бы по ним нельзя было пробежаться ещё раз? Завтра случится вторая серия продаж в DNS, когда самые изощрённые идеи менеджеров торговой сети не позволят перекупщикам получить доступ ни к одной видеокарте даже на пушечный выстрел. На самом деле мы утрируем, а наши читатели могут почитать заявление главы DNS Дмитрия Алексеева.

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Как видите, DNS готовится ввести ограничения, которые позволят получить только 1 карту на аккаунт. Кроме того, говорится о проверке каждого отдельно взятого покупателя, что должно предотвратить получение видеокарт не в те руки. Якобы, продажи только в онлайне, а в разработке ещё целый ряд нераскрытых сценариев, которые знает небольшой круг лиц, что должно не позволить перекупщикам раскрыть планы ребят из DNS.

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Само собой цены не разглашаются, а количество видеокарт в партии неизвестно. Глава торговой сети пообещал раскрыть официальные данные о продажах в регионах, а пока можно делать ставки на то, что кто-то из менеджеров снова раскроет всю информацию перекупщикам, а те смогут придумать эффективный способ массовой скупки видеокарт. Кстати, а вы тоже планируете отхватить себе GeForce RTX 3070 Ti по низкой цене? Или, как и мы, не верите в чудеса, надеясь только на ослабление майнерской хватки и постепенного восстановления поставок к концу 2022 года?