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Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров

Видеокарт нет, но вы держитесь
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Цены на видеокарты пошли круто вниз
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Если вы вдруг забыли весёлую историю с видеокартами GeForce RTX 3060, случившуюся в сети DNS, то давайте кратко её перескажем. Итак, за неделю до официальных продаж ребята заявили, что к ним идёт большая партия из 2000 штук. Ясно, что на всех не хватит, а значит недовольные всё равно бы остались, но также это значит, что 2000 геймеров могли стать куда счастливее. Увы, DNS сделал счастливее несколько десятков майнеров, которые воспользовались знакомствами с работниками магазинов и менеджерами. 

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Ситуацию можно было бы назвать поучительной, если бы хоть кто-то из неё что-то вынес. Хотя, деньги ведь тоже что-то? Сегодня после всего этого фарса на связь вышел директор DNS Дмитрий Алексеев. Почитать его монолог можно ниже. Суть в том, что он признал ошибки, заявив, что расследование деятельности нечестных на руку продавцов ведётся. И всё бы хорошо, но Дмитрий Алексеев не видит, как можно было избежать повторения ситуации. 

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Давайте ему подскажем? Итак, когда к вам приходят 2000 видеокарт по цене 45 000 рублей, и вы хотите порадовать геймеров, подняв свой имидж среди этой категории покупателей, делайте так:

  1. Продажи только в онлайне
  2. 1 карта на одну учётную запись, которую нельзя создать без привязки к смартфону
  3. Всё должно быть автоматизировано, чтобы у менеджеров в руках не оказалось видеокарт
  4. Не отправлять на один адрес более одной видеокарты, даже если там разные фамилии и учётные записи
  5.  Заранее предупредить работников о неминуемости наказания

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Ясно, что 2000 видеокарт – это слишком мало. Но это явно больше, чем ничего. Если у вас есть ещё идеи, давайте подскажем ребятам из DNS, как не повторить ситуацию, ведь в будущем к ним может поступить ещё партия видеокарт. 

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Андрей Илясов
20:10
в других магазинах подобное тоже есть, но днс просто переплюнула всех в наглости . Не буду покупать у них больше ничего, принципиально буду делать выручку например ситилинку.
Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
useuseuser
20:10
Хороша была. Помню пиратку с саундтреком из блатняка: "А я ушаночку поглубже натяну..."
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Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
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