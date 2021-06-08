В 1 квартале 2021 года AMD, NVIDIA и Intel выпустили 119 миллионов графических чипов
Когда мы говорим о дефиците полупроводников, то даже не представляем, сколько на самом деле продукции производят крупные компании. Сегодня появились любопытные данные, позволяющие как следует разобраться в вопросе, улучшив свои знания по теме.
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Итак, рынок графических процессоров в 1 квартале текущего года рос с опережением графика. Сообщается, что всего было поставлено 119 миллионов GPU, что на 38.74% больше, чем было в 4 квартале 2020 года. Стоит понимать, что речь идёт о трёх компаниях: AMD, NVIDIA и Intel. Стоит также понимать, что более 80% всех поставок – это интегрированные чипы, в то время как меньшая часть представляет собой дискретные видеокарты. И вот здесь и возникает главный вопрос: куда делись 24 миллиона видеокарт? Судя по всему, мы никогда не получим ответа, хотя наши читатели могут предложить пару идей.
Далее сообщается, что NVIDIA продолжает монополизировать рынок дискретной графики. Никаких значительных перемен здесь нет, поскольку ни у красных, ни у зелёных просто не осталось возможности для роста. Если у AMD все силы брошены на выпуск чипов для игровых приставок, то зелёные уже выжали из Samsung все доступные GPU и находятся в ожидании новых поставок. Есть основания полагать, что расстановка сил вскоре поменяется, ведь немалых успехов в 1 квартале NVIDIA удалось добиться за счёт массового выпуска мобильных дискретных видеокарт, при этом общее количество ноутбуков, проданных за отчётный период, составило 89 миллионов единиц. Уже в ближайшее время на рынке появятся новые мобильные GPU Radeon RX 6000М, а немногим ранее начался массовый выпуск дискретных видеокарт Intel. Какое-то время показатели будут расти медленно, но уже к концу текущего года могут повлиять на общий расклад сил.
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Ещё больше всё может измениться с выходом игровых видеокарт для настольных ПК Intel Xe-HPG DG2. По некоторым данным, они смогут обеспечить достойную конкуренцию флагману GeForce RTX 3080. Статистические данные по этим изменениям будут шокировать аналитиков уже в начале 2022 года, а пока стоит констатировать, что выпуск графических чипов нарастает. Неясно, увеличится ли реальное количество настольных видеокарт, или производители предпочтут отдать решения ОЕМ-сборщикам ноутбуков. Но в любом случае цифра в 119 миллионов кажется очень внушительной.
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