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Когда мы говорим о дефиците полупроводников, то даже не представляем, сколько на самом деле продукции производят крупные компании. Сегодня появились любопытные данные, позволяющие как следует разобраться в вопросе, улучшив свои знания по теме.

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Итак, рынок графических процессоров в 1 квартале текущего года рос с опережением графика. Сообщается, что всего было поставлено 119 миллионов GPU, что на 38.74% больше, чем было в 4 квартале 2020 года. Стоит понимать, что речь идёт о трёх компаниях: AMD, NVIDIA и Intel. Стоит также понимать, что более 80% всех поставок – это интегрированные чипы, в то время как меньшая часть представляет собой дискретные видеокарты. И вот здесь и возникает главный вопрос: куда делись 24 миллиона видеокарт? Судя по всему, мы никогда не получим ответа, хотя наши читатели могут предложить пару идей.

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Далее сообщается, что NVIDIA продолжает монополизировать рынок дискретной графики. Никаких значительных перемен здесь нет, поскольку ни у красных, ни у зелёных просто не осталось возможности для роста. Если у AMD все силы брошены на выпуск чипов для игровых приставок, то зелёные уже выжали из Samsung все доступные GPU и находятся в ожидании новых поставок. Есть основания полагать, что расстановка сил вскоре поменяется, ведь немалых успехов в 1 квартале NVIDIA удалось добиться за счёт массового выпуска мобильных дискретных видеокарт, при этом общее количество ноутбуков, проданных за отчётный период, составило 89 миллионов единиц. Уже в ближайшее время на рынке появятся новые мобильные GPU Radeon RX 6000М, а немногим ранее начался массовый выпуск дискретных видеокарт Intel. Какое-то время показатели будут расти медленно, но уже к концу текущего года могут повлиять на общий расклад сил.

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Ещё больше всё может измениться с выходом игровых видеокарт для настольных ПК Intel Xe-HPG DG2. По некоторым данным, они смогут обеспечить достойную конкуренцию флагману GeForce RTX 3080. Статистические данные по этим изменениям будут шокировать аналитиков уже в начале 2022 года, а пока стоит констатировать, что выпуск графических чипов нарастает. Неясно, увеличится ли реальное количество настольных видеокарт, или производители предпочтут отдать решения ОЕМ-сборщикам ноутбуков. Но в любом случае цифра в 119 миллионов кажется очень внушительной.