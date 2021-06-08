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В последние месяцы CD Projekt RED продолжает дешеветь. Виной всему целый ряд неверных решений руководства. Да, именно руководства, ведь работники пусть и имеют некоторую свободу, но выполняют свои задачи в рамках общего проекта, рамки и даже сроки для которого устанавливают большие боссы. Кстати, о сроках, именно нереалистичный подход к выпуску игры стал для Cyberpunk 2077 фатальным. Проект явно не был готов и должен был допиливаться ещё как минимум полгода. Судя по тому, что мы до сих пор не получили полного исправления всех ошибок, игра всё равно вышла бы с багами, но их число не было бы таким критичным. Но говорить в сослагательном наклонении уже поздно, ведь впереди у польской студии целый ворох проблем.

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Недавно были обнародованы официальные доходы CD Projekt RED за 1 квартал. Ожидаемо, что они не просто снизилась, а обрушились, ведь падение составило 65% по сравнению с 2020 годом. А ведь во втором квартале ситуация только ухудшилась. Всё это не могло не сказаться на акциях студии, которая растеряла больше половины стоимости, а в денежном выражении просела на 6.2 миллиарда долларов. Инвесторы в бешенстве. Поляки заманивали их стабильной прибылью, обещали высокие горы, а в результаты неудачливые финансисты получили только проблемы.

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Как сообщается, инвестиционный фонд Abri Advisors в гневе потребовал выгнать с руководящих должностей Адама Кичиньского и Марчина Ивиньского. Они приводят логичные доводы и заявляют о беспрецедентной некомпетентности, которая привела к настоящему провалу. Неясно, какой процент акций находится в руках британского фонда, но он явно недостаточен, чтобы говорить с CD Projekt RED в таком тоне. Дело в том, что для смещения руководителей с должностей нужно получить согласие 60% акционеров. Вот только сделать это будет нереально, поскольку в руках указанных выше ребят сосредоточены 34% ценных бумаг. В данном случае стоит понимать, что акционеры всё же могут повлиять на решимость Адама и Марчина продолжать занимать свои посты.

Дело в том, что против руководства студии уже инициировано несколько судебных разбирательств. Они ведутся от лица инвесторов, которые также недовольны работой дирекции CD Projekt RED. Нужно понимать, что положение дел с Cyberpunk 2077 не меняется. Игра зависла, а баги не правятся. Неясно, когда она будет доступна на консолях, а значит гнев инвесторов будет только усиливаться.