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Время от времени к нам попадают инсайдерские списки со смартфонами Xiaomi, которые должны в 2021 году получить новую MIUI 12.5. Чаще всего их количество не превышает сорок наименований, а от утечки к утечке названия разнятся. Создаётся такое ощущение, что китайская компания меняет свои планы на лету. На самом деле всё гораздо проще, ведь Xiaomi до сих пор не опубликовала этих самых официальных планов по выпуску прошивки для большинства аппаратов, которые инсайдеры называют актуальными. В данном случае у нас самый большой перечень, который претендует на достоверность.

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Всего в списке 65 смартфонов. Каждый из них уже получил стабильную бета-версию. В большинстве случаев – это китайские официальные образы, распространяемые по закрытым каналам. Если вы хотите получить для некоторых из них прошивку здесь и сейчас, то мы перенаправляем вас в данный материал. Там представлена свежая MIUI 12.5 от 2 июня со ссылками. Остальные наши читатели могут просто изучить перечень ниже. В данном случае важно просто найти свой аппарат. Ещё раз подчёркиваем, что абсолютно все получили первую бета-версию. Поскольку Xiaomi часто выпускает клоны уже существующих телефонов, то некоторых из них может здесь не быть. Также нет серии Blackshark, которая получает собственную версию прошивки на Android 11.

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Относительно сроков известно, что все флагманы 2020 и 2021 года получат MIUI 12.5 к концу июня. Скорее всего, речь и китайской версии, в то время как европейская заглянет к нам только к концу лета. Одновременно с этим прибудут обновления для серий Redmi и Redmi Note, начиная с седьмой и заканчивая десятой.

Redmi Note 9 5G Mi 11 Lite 5G Mi 9 Explorer Edition Mi 10 Redmi K30i 5G Poco F3 Mi CC9 Pro Mi Mix 3 Mi 8 Pro Mi 10 Lite Zoom Redmi K30 5G Redmi Note 9S Redmi K40 Pro Redmi K30 Pro 5G Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 8 Pro Mi 10T Lite Mi 11 Redmi 9 Redmi K30 Racing Mi 9 Mi CC9e Mi Note 10 Pro Mi 10T Mi 9 Pro 5G Redmi K20 Pro Mi 10 Pro Mi CC9/Mi 9 Lite Redmi K20 Redmi K40 Redmi K30S Ultra Mi 10 Lite Mi 11X Mi Note 10 Lite Mi 8 Poco X3 Pro Redmi Note 10 Pro Mi Mix 2S Mi 8 Explorer Edition Redmi Note 9T Redmi 10X Pro 5G Redmi Note 9 Pro Redmi K30 Ultra Mi 10 Ultra Redmi Note 7 Pro Redmi 9T Mi 10S Mi 9T Redmi Note 10S Redmi 10X 5G Xiaomi Mi 11i Mi 11 Ultra Mi Mix Fold Redmi K30 Redmi Note 8T Mi Note 10 Mi 10T Pro Mi 9 SE Mi CC9 Meitu Edition Mi 10 Youth Edition Redmi Note 7 Mi 9T Pro Redmi Note 9 4G Redmi Note 8