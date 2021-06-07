Финальный список из 65 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
Время от времени к нам попадают инсайдерские списки со смартфонами Xiaomi, которые должны в 2021 году получить новую MIUI 12.5. Чаще всего их количество не превышает сорок наименований, а от утечки к утечке названия разнятся. Создаётся такое ощущение, что китайская компания меняет свои планы на лету. На самом деле всё гораздо проще, ведь Xiaomi до сих пор не опубликовала этих самых официальных планов по выпуску прошивки для большинства аппаратов, которые инсайдеры называют актуальными. В данном случае у нас самый большой перечень, который претендует на достоверность.
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Всего в списке 65 смартфонов. Каждый из них уже получил стабильную бета-версию. В большинстве случаев – это китайские официальные образы, распространяемые по закрытым каналам. Если вы хотите получить для некоторых из них прошивку здесь и сейчас, то мы перенаправляем вас в данный материал. Там представлена свежая MIUI 12.5 от 2 июня со ссылками. Остальные наши читатели могут просто изучить перечень ниже. В данном случае важно просто найти свой аппарат. Ещё раз подчёркиваем, что абсолютно все получили первую бета-версию. Поскольку Xiaomi часто выпускает клоны уже существующих телефонов, то некоторых из них может здесь не быть. Также нет серии Blackshark, которая получает собственную версию прошивки на Android 11.
Относительно сроков известно, что все флагманы 2020 и 2021 года получат MIUI 12.5 к концу июня. Скорее всего, речь и китайской версии, в то время как европейская заглянет к нам только к концу лета. Одновременно с этим прибудут обновления для серий Redmi и Redmi Note, начиная с седьмой и заканчивая десятой.
- Redmi Note 9 5G
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 9 Explorer Edition
- Mi 10
- Redmi K30i 5G
- Poco F3
- Mi CC9 Pro
- Mi Mix 3
- Mi 8 Pro
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 9S
- Redmi K40 Pro
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10T Lite
- Mi 11
- Redmi 9
- Redmi K30 Racing
- Mi 9
- Mi CC9e
- Mi Note 10 Pro
- Mi 10T
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K20 Pro
- Mi 10 Pro
- Mi CC9/Mi 9 Lite
- Redmi K20
- Redmi K40
- Redmi K30S Ultra
- Mi 10 Lite
- Mi 11X
- Mi Note 10 Lite
- Mi 8
- Poco X3 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Mi Mix 2S
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi Note 9T
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 9T
- Mi 10S
- Mi 9T
- Redmi Note 10S
- Redmi 10X 5G
- Xiaomi Mi 11i
- Mi 11 Ultra
- Mi Mix Fold
- Redmi K30
- Redmi Note 8T
- Mi Note 10
- Mi 10T Pro
- Mi 9 SE
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 7
- Mi 9T Pro
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 8
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