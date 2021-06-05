Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11 для 49 актуальных смартфонов
Xiaomi продолжает выпускать свежие прошивки, предназначенные для наиболее актуальных смартфонов. Буквально вчера у наших читателей была возможность как следует изучить все особенности выпуска новой мобильной операционной системы, ну а сегодня пришло время для очередного пакета стабильной прошивки MIUI 12.5. В данном случае у нас снова инсайдерские сборки, которые распространяются по закрытым каналам, а значит недоступны большинству пользователей. Поскольку многие их указанных ниже смартфонов уже вскоре получат обновление по воздуху, большинство прошивок имеют все характеристики финальных. Кроме того, они официальные и не подвергались переделкам энтузиастов, а значит не имеют встроенных эксплойтов и потенциальных вирусов.
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Из языков доступны только английский и китайский, а также полностью вырезаны сервисы Gppgle. По большому счёту прошивки предназначены для тестирования функций, которые вас ждут в новой MIUI 12.5. Для установки придётся разблокировать загрузчик. Также рекомендуем перед каждой манипуляцией создавать полный бекап. Это позволит вернуть ваши данные, поскольку сама прошивка будет установлена с чистого листа.
Стоит понимать, что это не самый большой список, поскольку ранее в прессе мелькал перечень смартфонов Xiaomi, в котором значилось гораздо больше актуальных аппаратов. В данном случае инсайдерские сборки представлены только для 49 телефонов. Часть из них клоны, но это не меняет дела. Если в какой-то момент количество поддерживаемых смартфонов увеличится, мы постараемся сообщить вам об этом как можно раньше. Скачать любую из прошивок можно по ссылке. В данном случае MIUI 12.5 представлена на полноценной ОС Android 11. Это значит, что вы получите два в одном: и последнюю прошивки и новую операционку.
- Redmi K30 5G
- Redmi K30S
- Xiaomi Mi 11
- Redmi K40 Gaming
- Mi 9T Pro
- Mi 10S
- Mi 9T
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 10X 5G
- Mi Note 10
- Redmi Note 8
- Redmi 9T
- Mi 10 Pro
- Mi MIX Fold
- Mi 10i
- POCO F2 Pro
- Mi 10
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 10T
- Mi 9
- Mi CC9 Pro
- Mi 9 SE
- Mi 11 Ultra
- Mi 10 Lite Zoom
- POCO F3
- Redmi K40 Pro
- POCO F3 GT
- Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10T Lite
- POCO X2
- Mi 11X
- Redmi Note 9T
- Redmi K30i 5G
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 Pro
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi K30 4G
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9 5G [China]
- Redmi K20
- Redmi 10X Pro
- Mi CC9
- Redmi Note 9 4G [China]
- Redmi 9 Power
- Redmi K40
- Redmi K30 Ultra
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