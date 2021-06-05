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Xiaomi продолжает выпускать свежие прошивки, предназначенные для наиболее актуальных смартфонов. Буквально вчера у наших читателей была возможность как следует изучить все особенности выпуска новой мобильной операционной системы, ну а сегодня пришло время для очередного пакета стабильной прошивки MIUI 12.5. В данном случае у нас снова инсайдерские сборки, которые распространяются по закрытым каналам, а значит недоступны большинству пользователей. Поскольку многие их указанных ниже смартфонов уже вскоре получат обновление по воздуху, большинство прошивок имеют все характеристики финальных. Кроме того, они официальные и не подвергались переделкам энтузиастов, а значит не имеют встроенных эксплойтов и потенциальных вирусов.

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Из языков доступны только английский и китайский, а также полностью вырезаны сервисы Gppgle. По большому счёту прошивки предназначены для тестирования функций, которые вас ждут в новой MIUI 12.5. Для установки придётся разблокировать загрузчик. Также рекомендуем перед каждой манипуляцией создавать полный бекап. Это позволит вернуть ваши данные, поскольку сама прошивка будет установлена с чистого листа.

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Стоит понимать, что это не самый большой список, поскольку ранее в прессе мелькал перечень смартфонов Xiaomi, в котором значилось гораздо больше актуальных аппаратов. В данном случае инсайдерские сборки представлены только для 49 телефонов. Часть из них клоны, но это не меняет дела. Если в какой-то момент количество поддерживаемых смартфонов увеличится, мы постараемся сообщить вам об этом как можно раньше. Скачать любую из прошивок можно по ссылке. В данном случае MIUI 12.5 представлена на полноценной ОС Android 11. Это значит, что вы получите два в одном: и последнюю прошивки и новую операционку.

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