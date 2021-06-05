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Мы уже знаем, что новая GeForce RTX 3080 Ti выдаёт в майнинге Эфира 58 MH/s. С одной стороны – это может показаться высоким результатом, однако перед нами флагман, стоимость которого в российских магазинах стартует с 217 тысяч рублей. Это значит, что майнеры должны как минимум несколько раз подумать, прежде чем брать столь спорное решение в качестве фермы, которая будет окупать себя больше года. Многие полагают, что защиту новой видеокарты удастся обойти, что на пустом месте удвоит её эффективность, но пока GeForce RTX 3080 Ti держится. Однако, сегодня нас интересует немного другая информация. Давайте поговорим о реальной эффективности данной модели в популярных криптовалютах.

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Дело в том, что далеко не все криптовалюты способны майнить с помощью видеокарт. Среди последних значатся RavenCoin, Ethereum Classic, Ergo и ConFlux. Что бы там не говорили, но именно они считаются наиболее доходными. Отметим, что есть множество кандидатов на потенциальное повышение прибыльности, но в данном случае – это лотерея, которая может не сыграть свою ставку, а значит инвестиции в железо и электричество могут просто не окупиться.

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Как сообщает один из шахтёров, очевидно NVIDIA включила в заплатку не только один алгоритм Ethereum, но и некоторые другие. Дело в том, что по сравнению с обычной GeForce RTX 3080, новинка с приставкой «Ti» имеет сниженный хешрейт во всех перечисленных выше криптовалютах, кроме ConFlux. Каждая из них потеряла разное количество процентов, но в данном случае значение имеет уже сам факт снижения хешрейта. Майнер отмечает, что пробовал приспособить к новой видеокарте несколько различных драйверов, в том числе и бета-версии и непубличные, но результат остался неизменен, ведь старый драйвер вообще не заработал, а новые вне зависимости от версии и предназначения удерживают хешрейт на низких позициях.

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Всё это позволяет надеяться на снижение цен на видеокарты в ближайшие месяцы. Дело в том, что майнерам просто нет смысла тратить сотни тысяч и даже миллионы рублей на то, что никогда не позволит отбить вложения. Кстати, Дженсен Хуанг на этот счёт весьма оптимистичен. Он полагает, что NVIDIA удастся побороть дефицит, а уже во второй половине 2021 году ситуация с доступностью наладиться. Это не значит, что видеокарты опустятся до рекомендованных цен, но 4000 долларов за GeForce RTX 3080 точно не будет.