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Уже в начале июня в продажу должна поступить видеокарта GeForce RTX 3080 Ti. Её спецификации давно известны, а сама она окажется почти полной копией старшей версии GeForce RTX 3090, с несколькими косметическими отличиями в виде уменьшенного количества видеопамяти и сниженной цены. Ожидается, что новинка будет предлагаться по рекомендованной цене в 999 долларов, что как минимум на 50% дешевле флагмана. Задолго до анонса стало ясно, что карта предназначена для прямого противостояния с Radeon RX 6900 XT и сможет предложить боле широкую шину, гораздо более высокую производительность в режиме трассировки лучей по идентичной цене.

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Поскольку мы пока не знаем реальной производительности GeForce RTX 3080 Ti, а оценивать её исключительно по техническим характеристикам не вариант, осталось только подождать, сделав верные выводы. На самом деле попытки NVIDIA уровнять цену с Radeon RX 6900 XT уже не вызывают никаких эмоций, ведь сегодня важнее обеспечить снижение стоимости всего модельного ряда, чем тягаться с конкурентом, продажи которого мизерны и в реальности никак не влияют на расстановку сил на рынке.

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Как мы уже неоднократно писали, у зелёных есть козырь в рукаве, ведь компания готовит обновление всей линейки версией Lite Hash Rate, снижающей эффективность добычи Эфириума на 50%. Как стало известно, этого может оказаться недостаточно. Кроме того, показатель хешрейта остаётся довольно неплохим, что подвергает новинку дополнительным рискам как со стороны самих майнеров, так и со стороны перекупщиков, которые обладают немалыми объёмами денежных масс и могут скупить первую партию с целью создания дефицита на рынке.

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Согласно недавней утечке, GeForce RTX 3080 Ti обеспечивает немалые 58 MH/s, что очень неплохо на фоне результатов конкурирующего лагеря. Так, Radeon RX 6900 XT выдаёт всего 61 MH/s и это без всяких заплаток, но это не спасло её от майнеров, которые за неимением ничего более эффективного скупают и такие карты. Кстати, GeForce RTX 2080 Ti выдаёт те же 60 MH/s, но ни одной из указанных выше видеокарт взять дешевле 3000 сегодня невозможно. Всё это может означать только одно: майнеры с огромным удовольствием купят GeForce RTX 3080 Ti даже с порезанным в 2 раза хешрейтом. И вообще, есть все основания полагать, что вскоре после начала продаж блокировку удастся обойти.