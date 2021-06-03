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Сегодня после нескольких месяцев ожиданий в продажу поступила видеокарта GeForce RTX 3080 Ti. Это новый флагман NVIDIA, который позиционируется в качестве топового игрового Hi-End-решения. В линейке Ampere есть более мощная RTX 3090 с 24 Гб видеопамяти, но она предназначена для сверхтяжёлых задач, поскольку такое количество памяти пока не способна загрузить ни одна игра. GeForce RTX 3080 Ti получила 12 Гб памяти GDDR6X, но главное здесь – 384-битная шина, которая способна закрыть множество узких мест, что позитивно скажется на быстродействии нового графического чипа. Скорее всего, наиболее сильной стороной новой карты станет антимайнерская защита. На момент написания материала она осталась не взломана. Стоит понимать, что она блокирует только алгоритм на основе Эфириума, в то время как остальные всё ещё позволяют раскрыться ей в полной мере.

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Мы могли бы рассказать вам о том, как и по каким ценам торгуется данная видеокарта в европейских магазинах, но лучше обратимся к российским ценам, поскольку своя рубашка ближе к телу. Итак, магазин Регард предлагает три варианта:

анонсы и реклама 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -40000р на RTX 3080 в Ситилинке -10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

GeForce RTX 3080 Ti производства Palit. В данном случае – это самая бюджетная модель на рынке, которая получила эталонные тактовые частоты графического ядра и три массивных вентилятора. Она оценена в 217 600 рублей, что на момент написания публикации соответствует 2970 долларам. Для сравнения, рекомендованная цена на эталонную версию составляет 1200 долларов, а значит переплата выльется в немалые 1800 вечнозелёных, или в 2.5 раза дороже.

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Вторая видеокарта также выпущена силами Palit. Она не имеет отличный в техническом плане, но нацелена на энтузиастов, ценящих яркую подсветку и приятный внешний вид. Цена этой модели GeForce RTX 3080 Ti составляет 228 700 рублей, что на внушительных 10 000 дороже предыдущей.

Третий вариант от MSI на фоне стоковых конкурентов выглядит намного интереснее. Он может похвастать тактовой частотой GPU 1770 МГц, что позволяет получить намного более весомые результаты в реальных играх. Поскольку за всё в нашем мире нужно платить, то за дополнительный буст придётся отдать 250 990 рублей. Это уже 3420 долларов, что более чем на 2200 долларов дороже эталонной версии производства NVIDIA.

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Отметим, что купить отдельно пока ни одну из видеокарт нельзя. Если вас интересует данный вариант, то вам придётся брать его в составе сборки. Эта временная мера, направленная против майнеров и перекупщиков.