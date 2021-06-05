Глава NVIDIA Дженсен Хуанг: цены на видеокарты снизятся во втором квартале этого года
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Президент NVIDIA Дженсен Хуанг во время брифинга для прессы рассказал о возможном снижении дефицита уже во втором квартале 2021 года. По мнению главы компании, в дефиците виноваты и сами пользователи.
Несоблюдение установленной рекомендуемой стоимости происходит уже в конце самой цепочки продаж, когда недобросовестные ритейлеры хотят воспользоваться ситуацией и нажиться на пользователях, готовых платить за желаемый товар больше.
На брифинге было сказано, что компания продолжает наращивать объёмы производства, а также внедряет блокировщики майнинга, это может поспособствовать снижению цен на видеокарты уже во втором квартале этого года.
Ранее Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс также высказывалась по поводу дефицита видеокарт, по её мнению, хотя компания делает всё для решения этой проблемы, ожидать каких-то результатов можно лишь в конце 2021 года. До этого говорилось о прекращении дефицита в мае этого же года.
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