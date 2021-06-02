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Новая криптовалюта Baby Shark подорожала в 3 раза после твита Илона Маска

Отличная возможность вложиться в новую криптовалюту
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Новые криптовалюты растут как на дрожжах. Аферисты выпускают FuckElon, StopElon а также сотни других так называемых мусорных токенов. Кто-то умудрился создать монету под названием Starbase, пытаясь привлечь внимание Илона Маска, другие зарабатывают миллионы долларов на шуточной Shiba Inu. Всё это напоминает неизданную книгу «400 сравнительно честных способов отъёма денег», которую так и не успел написать Остап Ибрагимович при жизни. Судя по всему, идеи витают в воздухе, поскольку предприимчивые ребята эксплуатируют любые возможные темы, пытаясь подняться за счёт известных мемов, шуток и всего того, что может вызвать интерес общественности.

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Сегодня успех пришёл к никому не известной криптовалюте Baby Shark. Из названия вы уже догадались, что здесь не обошлось без Илона Маска. Что любопытно, на этот раз миллиардер даже не пытался рекламировать токен, ведь его слова относились к самому популярному видео на YouTube. Однако, кто-то нашёл в нём тайный смысл, да и сам поисковик Google мог поднять в рейтинге криптовалюту с одноимённым названием. Это в значительной степени улучшило показатели ранжирования, что привело к неимоверному росту популярности монет Baby Shark.

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Galaxy S21 - цена упала на порядок

Всем нашим читателям мы предлагаем заглянуть на официальный сайт. Отметим, что ребята сделали всё очень грамотно. Здесь вам и защита окружающей среды, и детская тематика, и очистка океанов. Но главное – никакого майнинга. Злые фермеры не смогут вредить природе, добывая маленьких акулят. На первый взгляд кажется, что мы попали в идеальный мир, а лучший токен всех времён и народов уже создан. Вот только всё куда проще, ведь создатели просто наштамповали себе монет, заблокировали 70% из них и предлагают всем наивным покупателям поучаствовать в аттракционе инвестиций, подкреплённых обещаниями никому не известных личностей.

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Отметим, что твит Илона Маска поднял стоимость криптовалюты Baby Shark в 3 раза. Пока её создатели не стали миллионерами, но ребята на пути к успеху. Монеты продаются, ликвидности хватит на много лет бойкой торговли, а в недостатке наивных инвесторов не будет недостатка. Посмотреть статистику продаж можно на сайте Coinmarketcap. Поскольку цена монеты постоянно меняется, она может быть не такой, как на момент написания материала.  

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