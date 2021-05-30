Криптовалютный пузырь Shiba Inu – как создателям шуточного токена удалось стать миллионерами
Если верить ресурсу Coinmarketcap, то на данный момент существует 5411 разновидностей криптовалют. По большей части это клоны популярных токенов. Что любопытно, многие из них не только прекрасно себя чувствуют, но и дорожают день ото дня. Их используют для накоплений и обмена денежными средствами пользователи по всему миру. Сегодня мы обойдёмся без скучных терминов, а перейдём сразу к сути вопроса.
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Очевидно, что такие токены как Shiba Inu и Dogecoin – это обычные мошеннические проекты-однодневки, созданные для быстрого личного обогащения. Подобных криптовалют много. Например, FuckElon или StopElon, которые позволили нескольким товарищам заработать пару миллионов долларов и исчезнуть, оставив наивных вкладчиков ожидать, когда сам Илон Маск обратит внимание на актив, что повысит ценность криптовалюты в глазах потенциальных инвесторов, а значит привлечёт в проект ещё деньги. Кстати, большая часть этих самых денег уйдёт владельцам, ведь они оставляют себе 90% всех сгенерированных монет.
Показательным на этом фоне является поведение основателей Shiba Inu. Они заявляют, что токен гораздо безопаснее остальных, он децентрализован и имеет неплохой авторитет (с чего вдруг?). Что любопытно, если Dogecoin создавалась как убийца Биткоина, то Shiba Inu всего лишь убийца Dogecoin. Можно было бы заявить, что народ мельчает, но всё немного не так. Разработчики поступили весьма неожиданно: они сразу же сожгли 50% всей эмиссии цифровых денег, а после отправили вторую половину (ну почти) Виталику Бутерину. Стоит отметить, что основатель Эфира также уничтожил почти все монеты, а оставшиеся пожертвовал благотворительному фонду.
И вот здесь и кроется самое интересное. 90% всех монет Shiba Inu сожжены, а значит оставшиеся будут только дорожать. Если раньше эмиссия токена составляла чуть больше 1000 триллионов (около 10 миллиардов долларов), то сегодня у второго по величине держателя монет на руках каких-то 176.5 миллиона долларов. Есть ещё несколько крупных держателей, но ни один их них пока не сливает свою криптовалюту. Нет никаких сомнений, что все они уже стали миллионерами, сбросив немалую часть токенов на волне успеха, но дальше будущее Shiba Inu туманно. Эксперты поясняют, что ликвидности на биржах всего на 4 миллиона долларов, а значит любые попытки слить монеты приведут к её краху. Остаётся только сбрасывать небольшие партии.
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На самом деле эта информация актуальна для любых подобных криптовалют. Их создатели обогатились, но вывести всё, получив миллиард или 100 миллионов невозможно. Рынок устроен таким образом, что в нём существуют ограничения даже для роста пузырей.
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