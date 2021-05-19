Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Илон Маск не дремлет. Основатель Tesla чуть ли не ежедневно выкладывает провокационные материалы на тему криптовалют, что приводит к резким колебаниям на рынке. Биткоин падает, за ним рушатся позиции Эфириума, а следом и десятки популярных токенов. Недавно Илон отличился пиаром Догикоина, который он считает лучшей монетой на планете, предсказывая ему победу над Биткоином. Дошло до того, что разгневанные фанаты создали криптовалюты FuckElon и StopElon, заявляя о скорой победе над беспределом миллиардера.

реклама

Вообще к словам Илона Маска прислушиваются миллионы, а даже незначительные шутки оборачиваются невероятными взлётами и падениями. К примеру, сегодня в голову основателя Tesla пришла идея опубликовать на своей странице в Twitter изображение с надписью Starbase. Для справки: Starbase – это крошечное селение, в котором ещё недавно проживало всего 26 человек. На тот момент деревенька называлась Бока-Чика, ну а сегодня она стала местом для космодрома SpaceX, откуда Илон Маск собрался покорять Марс и вообще – бороздить просторы нашей Вселенной. Так вот, по какой-то непонятной причине инвесторы резко начали скупать криптовалюту с одноимённым названием (Starbase).

анонсы и реклама Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

На момент написания материала токен стоит 3.12 рублей, с изменением за сутки на 770%, но ещё несколько часов назад он доходил до крайне высоких отметок, а по сравнению со вчерашним днём подорожал на 4500%, или в 450 раз. Стоит понимать, что Starbase не относится к криптовалютам-однодневкам, но всё же коэффициент доверия к ней не так уж и высок. Дело в том, что основатели выпустили 1 миллиард монет, взяв большую часть себе, ну а в свободном доступе находится чуть больше 187 миллионов монет. За сутки продажи криптовалюты оказались незначительными и составили всего 320 тысяч долларов.

реклама

Основатели Starbase уже поблагодарили Илона Маска за бесплатную рекламу. Вообще, создаётся такое впечатление, что даже если великий и могучий Илон начнёт рекламировать навоз, то цена этого ценного ресурса вырастет, а отдельные личности начнут рассказывать об его чудодейственных свойствах в лечении криптовалютной лихорадки. Изучить криптовалюту можно здесь. А вот официальный адрес. Там много любопытной и весьма занимательной информации.