Илон Маск одним сообщением поднял стоимость криптовалюты Starbase на 4500%
Илон Маск не дремлет. Основатель Tesla чуть ли не ежедневно выкладывает провокационные материалы на тему криптовалют, что приводит к резким колебаниям на рынке. Биткоин падает, за ним рушатся позиции Эфириума, а следом и десятки популярных токенов. Недавно Илон отличился пиаром Догикоина, который он считает лучшей монетой на планете, предсказывая ему победу над Биткоином. Дошло до того, что разгневанные фанаты создали криптовалюты FuckElon и StopElon, заявляя о скорой победе над беспределом миллиардера.
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Вообще к словам Илона Маска прислушиваются миллионы, а даже незначительные шутки оборачиваются невероятными взлётами и падениями. К примеру, сегодня в голову основателя Tesla пришла идея опубликовать на своей странице в Twitter изображение с надписью Starbase. Для справки: Starbase – это крошечное селение, в котором ещё недавно проживало всего 26 человек. На тот момент деревенька называлась Бока-Чика, ну а сегодня она стала местом для космодрома SpaceX, откуда Илон Маск собрался покорять Марс и вообще – бороздить просторы нашей Вселенной. Так вот, по какой-то непонятной причине инвесторы резко начали скупать криптовалюту с одноимённым названием (Starbase).
На момент написания материала токен стоит 3.12 рублей, с изменением за сутки на 770%, но ещё несколько часов назад он доходил до крайне высоких отметок, а по сравнению со вчерашним днём подорожал на 4500%, или в 450 раз. Стоит понимать, что Starbase не относится к криптовалютам-однодневкам, но всё же коэффициент доверия к ней не так уж и высок. Дело в том, что основатели выпустили 1 миллиард монет, взяв большую часть себе, ну а в свободном доступе находится чуть больше 187 миллионов монет. За сутки продажи криптовалюты оказались незначительными и составили всего 320 тысяч долларов.
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Основатели Starbase уже поблагодарили Илона Маска за бесплатную рекламу. Вообще, создаётся такое впечатление, что даже если великий и могучий Илон начнёт рекламировать навоз, то цена этого ценного ресурса вырастет, а отдельные личности начнут рассказывать об его чудодейственных свойствах в лечении криптовалютной лихорадки. Изучить криптовалюту можно здесь. А вот официальный адрес. Там много любопытной и весьма занимательной информации.
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