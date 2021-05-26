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24 мая стало известно о начале массового исхода китайских майнеров. Одновременно с этим крупные криптовалютные биржи из Поднебесной прекратили обслуживание клиентов, физически находящихся на территории материкового Китая. О выводе мощностей в другие страны сообщили крупные фермеры BTC.TOP и HashCow, что стало сигналом для других подобных организаций, что пора задуматься о том, как обезопасить свой бизнес. Пока точных данных о масштабе проблем, с которыми столкнулись шахтёры, нет, но есть информация о том, что некоторые крупные пулы приостановили свою деятельность, ожидая дальнейшего ухудшения ситуации.

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Теоретически, есть возможность перевести мощности на Тайвань, который только на бумаге подконтролен китайскому правительству, но на самом деле имеет множество полномочий, включая свободную добычу криптовалюты. Увы, в данном случае с фермерами злую шутку сыграла засушливая весна, когда все силы брошены на поддержание местной полупроводниковой инфраструктуры, а мечтать о выделении дополнительных мощностей для нужд населения нет никакой возможности.

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Одной из стран, куда могли хлынуть майнеры, долгое время считался Иран, который находится под жёсткими санкциями США и выживает не только за счёт экспорта углеводородов, но и благодаря добыче криптовалюты. Как стало известно, бежать просто некуда, ведь даже местным шахтёрам придётся несладко. Дело в том, что засуха ударила и по Ирану, где наблюдаются перебои с электричеством, а электростанции работают на максимальных мощностях. Обычно нехватку энергии решают за счёт гидроустановок, но только не тогда, когда вода становится продуктом номер один.

Ещё несколько дней назад все майнеры потребляли около 2300 МВт*ч электричества. Из них 2000 – это небольшие фермы, часть из которых размещают местные жители в своих домах. С сегодняшнего дня на добычу криптовалюты накладывается запрет. Это значит, что фермерство даже в домашних условиях будет наказываться по всей строгости. Следить за соблюдением ограничений будет служба безопасности. Запрет продлиться до конца лета, но точной даты его отмены нет. Текущая ситуация показывает, что пока добыча криптовалюты относительно стабильна, но стоит только в дело вмешаться политикам или природе, и всё может посыпаться, как карточный домик.