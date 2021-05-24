Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На прошлой неделе китайское правительство сделало несколько неожиданных ударов по криптовалюте. В результате рынок упал до мартовских значений, а текущая ситуация не внушает оптимизма. Эксперты молчат, а трейдеры теряют миллиарды. На фоне этого кто-то продолжает скупать дешёвый Эфириум ниже 2000 долларов, в то время как другие ждут ещё одного большого падения цифровых денег. Сегодня никто не знает, что будет дальше, но складывается такое ощущение, что китайские политики настроены решительно. Они открыто заявляют, что майнинг потребляет много ресурсов, что вредит экологии. Мало того, Китай взял на себя обязательства о снижении углеродных выбросов, а майнинг стал одной из причин, по которой этого может не удастся сделать.

реклама

Возможно, дело не в экологии, ведь тут же чиновники добавляют, что хотят пресечь спекулятивную торговлю цифровыми активами. Всё это может означать только одно: Китай готовится к введению цифрового юаня. Скорее всего, устранить криптовалюту полностью не удастся, но ослабить на территории Китая точно получится. Это позволит ограничить конкурентную способность Биткоина и Эфира, что позитивно скажется на цифровом юане, которые может стать безальтернативной формой виртуальных денег в стране.

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Уже сегодня появились первые сведения о последствиях для китайских майнеров. К слову, именно они уже много лет держат пальму первенства по добыче криптовалюты. Первой об остановке деятельности заявила китайская биржа Huobi. Торговля для материкового Китая полностью запрещена. Пользователи не могут совершать ввод средств, а также совершать большую часть операций, в том числе и вывод находящихся на кошельках деньгах. Следом об отказе от обслуживания китайских майнеров сообщил криптовалютный пул BTC.TOP. Что любопытно, обе компании сделали ряд шагов, которые могут обезопасить их деятельность в случае принятия поправок в законодательство. Однако, обе продолжили работать на мировом рынке, а в реальности, оказывают услуги и китайцам, которые используют VPN.

Последним об изменениях заявил китайский майнер HashCow. Ребята занимались добычей Биткоина, а также предоставляли мощности облачным фермерам. Пока они не намерены останавливаться, но закупать новое железо для Китая больше не будут. Как видите, пока никаких резких шагов никто не предпринимает. Компании ждут законодательных изменений, продолжая добывать криптовалюту в прежних масштабах. Кто знает, может заявления китайских политиков так и останутся виртуальными, как и сами цифровые деньги.