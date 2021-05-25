Владельцы Биткотнов за несколько дней потеряли $14.2 миллиарда продавая криптовалюту по низкой цене
Многие эксперты сравнивают рынок криптовалют с американскими горками. Только вдумайтесь: за вход нужно платить, удовольствие получают далеко не все, многие начинают паниковать уже спустя минуту после старта, а некоторые и вовсе теряют самообладание. Но это всё мелкие детали, ведь на самом деле всегда есть тот, кто дёргает рычаг состава. Этот невидимый герой может ускорить или замедлить горки, превратив поездку в настоящее испытание для любителей острых ощущений. В криптовалютах всё точно также, а в качестве невидимой руки выступают Киты. Изучите наш материал, где рассказывается о том, что крупная рыба скупала Биткоин все эти дни, пока он дешевел.
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Как оказалось, в реальности всё было куда хуже, ведь за несколько последних дней держатели Биткоина потеряли 14.2 миллиарда долларов. В данном случае имеется в виду не снижение курса цифровых денег, что привело к гипотетическим потерям, а прямые убытки от реализации криптовалюты. Оказывается, в настоящее время 24% всех кошельков являются убыточными. Именно их владельцы первыми побежали сдавать криптовалюту. А результат получился следующий: неудачливые трейдеры купили Биткоин дорого, а продали дёшево. Ну а перепад между покупкой и продажей – это и есть указанные выше 14.2 миллиарда долларов.
Сегодня криптовалюта растёт, продолжая повышаться после удачного понедельника. Биткоин торгуется на отметке 38 000 долларов и всё ещё не отыграл падение. На графике можно увидеть, что ещё 11 мая криптовалюта торговалась на отметке 57 000 долларов, а значит на каждой монетке покупатели потеряли почти 20 000 долларов. Но это на сегодня, а ведь продажи шли 19-23 мая, когда цена первых цифровых денег опускалась до 30 тысяч долларов. Это значит, что отдельные инвесторы потеряли почти 30 000 долларов на каждый купленный Биткоин.
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Аналитики полагают, что рынок сегодня находится в опасности очередного падения. Дело в том, что многие инвесторы, которые пока фиксируют прибыль, могут начать сбрасывать активы, предпочитая выйти из бизнеса с нулевой прибылью, чем потерять десятки тысяч в ходе следующего витка американских горок. Точно также могут поступить и майнеры, ведь копить потенциально невыгодный актив – это по меньшей мере глупо.
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