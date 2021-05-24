Игровые видеокарты NVIDIA возвращаются в российские магазины – высокие цены и небольшой ассортимент
В начале мая криптовалюты росли с такой скоростью, что майнеры не успевали подсчитывать прибыль, а вложения в железо окупалось буквально на глазах. Традиционно это привело к повышенному интересу к видеокартам, которые начали пропадать из магазинов даже несмотря на то, что многие модели стоили в несколько раз дороже рекомендованных цен. На прошлой неделе рынок криптовалют столкнулся с кризисом, когда активы сильно подешевели, а инвесторы спасали свои вложения любой ценой. Неясно, связано ли всё это с появлением видеокарт в российских магазинах, но на полках снова есть чем поживиться.
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Стоит понимать, что мало-кто в здравом уме решится на покупку одного из товаров, о котором мы напишем. Здесь уместнее будет отметить, что майнеры не отдают себе отчёта в своих поступках, полагая, что уже завтра Эфир вырастет до 10 000 долларов, а их накопления позволят им купить домик у моря в кратчайшие сроки. Давайте рассмотрим наиболее интересные предложения в Ситилинк. Не говорите, что мы вас не предупреждали об экстремально высоких ценах.
Для любителей скоростных видеокарт есть GeForce RTX 3080 от Gigabyte за 295 990 рублей. Перед нами добротная модель, которая не может похвастать высоким разгоном с завода, но и не пасёт задних. Хотя, за такую цену, она должна сама покупать для вас игры, выбивать из игровых магазинов скидки и даже скачивать наиболее интересные релизы с торрентов.
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GeForce RTX 3070 от Asus не открывает перед вами всех дверей игрового мира, но обладает внушительным запасом мощности. Если бы ни цена в 181 990 рублей, её можно было бы даже рекомендовать к покупке. А так она остаётся лёгкой добычей для майнеров, которые разбирают всё, на чём есть хоть какой-то ценник.
Неплохим выбором остаётся GeForce RTX 3060. В данном случае видеокарта выпущена силами Palit, а её производительность в 2 раза выше популярной GeForce GTX 1060. Цена в 99 990 рублей смотрится дико, но по сравнению с 180 тысячами – она всё ещё кажется щадящей.
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В Ситилинк есть и другие видеокарты, но с ними вы можете ознакомиться и сами. Мы представили наиболее интересные на наш вкус, в то время как нашим читателям может нравиться Radeon RX 6900 XT или Radeon RX 67900 XT. Обе карты обладают явно завышенной ценой. Кроме того, они гораздо менее эффективны в майнинге, поэтому понять логику стоимости текущих предложений крайне сложно.
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