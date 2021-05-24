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В начале мая криптовалюты росли с такой скоростью, что майнеры не успевали подсчитывать прибыль, а вложения в железо окупалось буквально на глазах. Традиционно это привело к повышенному интересу к видеокартам, которые начали пропадать из магазинов даже несмотря на то, что многие модели стоили в несколько раз дороже рекомендованных цен. На прошлой неделе рынок криптовалют столкнулся с кризисом, когда активы сильно подешевели, а инвесторы спасали свои вложения любой ценой. Неясно, связано ли всё это с появлением видеокарт в российских магазинах, но на полках снова есть чем поживиться.

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Стоит понимать, что мало-кто в здравом уме решится на покупку одного из товаров, о котором мы напишем. Здесь уместнее будет отметить, что майнеры не отдают себе отчёта в своих поступках, полагая, что уже завтра Эфир вырастет до 10 000 долларов, а их накопления позволят им купить домик у моря в кратчайшие сроки. Давайте рассмотрим наиболее интересные предложения в Ситилинк. Не говорите, что мы вас не предупреждали об экстремально высоких ценах.

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Для любителей скоростных видеокарт есть GeForce RTX 3080 от Gigabyte за 295 990 рублей. Перед нами добротная модель, которая не может похвастать высоким разгоном с завода, но и не пасёт задних. Хотя, за такую цену, она должна сама покупать для вас игры, выбивать из игровых магазинов скидки и даже скачивать наиболее интересные релизы с торрентов.

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GeForce RTX 3070 от Asus не открывает перед вами всех дверей игрового мира, но обладает внушительным запасом мощности. Если бы ни цена в 181 990 рублей, её можно было бы даже рекомендовать к покупке. А так она остаётся лёгкой добычей для майнеров, которые разбирают всё, на чём есть хоть какой-то ценник.

Неплохим выбором остаётся GeForce RTX 3060. В данном случае видеокарта выпущена силами Palit, а её производительность в 2 раза выше популярной GeForce GTX 1060. Цена в 99 990 рублей смотрится дико, но по сравнению с 180 тысячами – она всё ещё кажется щадящей.

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В Ситилинк есть и другие видеокарты, но с ними вы можете ознакомиться и сами. Мы представили наиболее интересные на наш вкус, в то время как нашим читателям может нравиться Radeon RX 6900 XT или Radeon RX 67900 XT. Обе карты обладают явно завышенной ценой. Кроме того, они гораздо менее эффективны в майнинге, поэтому понять логику стоимости текущих предложений крайне сложно.