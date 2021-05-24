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Если у вас стало меньше денег, то это автоматически означает только одно: кто-то стал чуточку богаче. Когда дело касается небольших сумм, то эффект фактически равен нулю, а вот крупные состояния, и тем более большие финансовые потоки, невозможно не заметить. Известно, что последние несколько дней на криптовалютные биржи пребывает много криптовалюты. Аналитики фиксируют рекорд за рекордом, когда инвесторы сливают Биткоины, надеясь вернуть хотя бы часть потраченной суммы. Многие покупали криптовалюту на высоких позициях, когда цифровые деньги стоили 50 и более тысяч долларов.

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На фоне проблем с криптовалютами в Китае может показаться, что ждать хороших новостей не приходится. Что же, судя по поведению Китов, Биткоин в самое ближайшее время снова вернётся к росту. Как сообщается, за последние несколько дней крупные держатели криптовалюты купили только одних Биткоинов на 4.5 миллиарда долларов. В данном случае мы приводим курс на утро 24 мая, поскольку оценить реальные затраты на криптовалюту невозможно. Сделки осуществлялись в разное время, когда курс прыгал от 30 до 35 тысяч. Всего было куплено 122 588 монет, которые тут же оказались на холодных кошельках.

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Активнее всего Киты себя показали в США, где небольшая группа опустошила запасы биржи Coinbase. Дошло до того, что там цена Биткоина стала выше, чем по миру на 3000 долларов. Эксперты различных фондов уже подтвердили эту информацию. По мнению многих аналитиков, снижение котировок – это лучшее время для покупки. Учитывая, что интерес среди инвесторов к Биткоину всё ещё высок, а криптовалюты вызывают ажиотаж даже у обычных людей, есть все основания ожидать возвращения Биткоина к высоким и сверхвысоким показателям.

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Как обычно, мы не узнаем имена Китов. Это могут быть как крупные фонды, так и институциональные инвесторы. Вполне возможно, что манипуляции осуществляют такие гиганты, как Morgan Stanley и тому подобные, скупая Биткоины через одного из своих многочисленных партнёров. Пока же подобные структуры делают вид, что криптовалюты слишком непредсказуемы для вложений, всячески дистанцируясь от тех, кто связан с цифровыми деньгами.