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19 мая криптовалюты пережили мощнейшую коррекцию, опустившись до сверхнизких значений. Дошло до того, что Биткоин опускался до 30 тысяч. Результатом стала паника на биржах, когда многие финансовые компании временно заблокировали вывод токенов, а некоторые и вовсе столкнулись со сбоями. Уже 20 числа работа бирж восстановилась, но трейдеры и обычные вкладчики понесли потери в размере 8 миллиардов долларов. Очевидно, что многие успели бы вывести свои капиталы, но сбои и политика внутреннего регулирования оставили инвесторов без денег.

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Как вы понимаете, речь идёт об обычных держателях криптовалюты, тогда как крупные рыбы получили немалую прибыль, купив криптовалюту на низких позициях. Как после стало известно, немалый доход получили и майнеры. Дело в высокой цене на газ, которая позволила увеличить прибыль даже тем, кто использует для добычи одну видеокарту. Как видите, 20 мая на ферме из 8 видеокарт GeForce RTX 3080 можно было заработать 130.69 долларов в сутки, что давало средние 3900 в месяц на ферму и 490 на одну карточку. На фоне заработков начала мая такие доходы выглядят не очень внушительно, но всё познаётся в сравнении.

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От 20 мая

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Ниже можно изучить, сколько сегодня зарабатывает ферма из тех же восьми видеокарт GeForce RTX 3080. Как видите, вместо 130 долларов, шахтёры получают всего 44.4, что почти в 3 раза меньше. Давайте к подсчётам. 44.4 в сутки на ферму – это 1330 в месяц и 166 на одну карту. Заглянем в Ситилинк? Видеокарта GeForce RTX 3080 стоит около 300 000 рублей, что равно 4000 долларов. Это значит, что вернуть вложения в железо при текущих доходах вам удастся за 24 месяца. А ведь ещё в начале мая требовалось около 6 месяцев, а значит за 20 дней показатель доходности упал в 4 раза.

От 23 мая

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Это всё ещё быстрее, чем окупается сигаретный киоск, но в данном случае нужно учитывать риски, с которыми сталкиваются держатели фифровых активов. Как показала последняя коррекция, криптовалюта может упасть ещё ниже. Никто не знает, что ждёт Эфириум после отказа от майнеров. Возможно, это приведёт к полному краху, а может увеличить доходы нескольких сотен тысяч крупных держателей токенов. Пока же мы констатируем чрезвычайно высокий уровень волатильности криптовалют, а значит вложения в оборудование сегодня кажутся ещё более рискованными, чем это было месяц назад.