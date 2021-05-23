Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Рекордное падение Эфириума обрушило доходы майнеров в 3 раза за несколько дней

Доходы майнеров продолжают опускаться до самых низких значений с начала года
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3070 - цена пошла вниз
Самая необычная RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

19 мая криптовалюты пережили мощнейшую коррекцию, опустившись до сверхнизких значений. Дошло до того, что Биткоин опускался до 30 тысяч. Результатом стала паника на биржах, когда многие финансовые компании временно заблокировали вывод токенов, а некоторые и вовсе столкнулись со сбоями. Уже 20 числа работа бирж восстановилась, но трейдеры и обычные вкладчики понесли потери в размере 8 миллиардов долларов. Очевидно, что многие успели бы вывести свои капиталы, но сбои и политика внутреннего регулирования оставили инвесторов без денег.

реклама

Как вы понимаете, речь идёт об обычных держателях криптовалюты, тогда как крупные рыбы получили немалую прибыль, купив криптовалюту на низких позициях. Как после стало известно, немалый доход получили и майнеры. Дело в высокой цене на газ, которая позволила увеличить прибыль даже тем, кто использует для добычи одну видеокарту. Как видите, 20 мая на ферме из 8 видеокарт GeForce RTX 3080 можно было заработать 130.69 долларов в сутки, что давало средние 3900 в месяц на ферму и 490 на одну карточку. На фоне заработков начала мая такие доходы выглядят не очень внушительно, но всё познаётся в сравнении.

анонсы и реклама
RTX 3080 - это вещица для очень богатых
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
<b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Galaxy S21 - цена упала на порядок
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку

От 20 мая

реклама

Ниже можно изучить, сколько сегодня зарабатывает ферма из тех же восьми видеокарт GeForce RTX 3080. Как видите, вместо 130 долларов, шахтёры получают всего 44.4, что почти в 3 раза меньше. Давайте к подсчётам. 44.4 в сутки на ферму – это 1330 в месяц и 166 на одну карту. Заглянем в Ситилинк? Видеокарта GeForce RTX 3080 стоит около 300 000 рублей, что равно 4000 долларов. Это значит, что вернуть вложения в железо при текущих доходах вам удастся за 24 месяца. А ведь ещё в начале мая требовалось около 6 месяцев, а значит за 20 дней показатель доходности упал в 4 раза.

От 23 мая

реклама

Это всё ещё быстрее, чем окупается сигаретный киоск, но в данном случае нужно учитывать риски, с которыми сталкиваются держатели фифровых активов. Как показала последняя коррекция, криптовалюта может упасть ещё ниже. Никто не знает, что ждёт Эфириум после отказа от майнеров. Возможно, это приведёт к полному краху, а может увеличить доходы нескольких сотен тысяч крупных держателей токенов. Пока же мы констатируем чрезвычайно высокий уровень волатильности криптовалют, а значит вложения в оборудование сегодня кажутся ещё более рискованными, чем это было месяц назад.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
31
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
30
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
7

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Epic Games Store разочаровала геймеров тайной раздачей от 20 мая, не выпустив GTA V или Ведьмак 3
20
19 мая майнеры Эфириума получили рекордный доход за счёт высоких комиссий и ажиотажа на рынке
28
Анонсирован российский постапокалиптический шутер в духе S.T.A.L.K.E.R. 2
51
Разработчики Chia Coin нарисовали себе 21 миллион монет стоимостью 17 миллиардов долларов
64
Виталик Бутерин назвал Биткоин пузырём и рассказал о влиянии Илона Маска на криптовалюту
51
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12.5 на Android 11 для 48 актуальных смартфонов
3
20 смартфонов Xiaomi получили свежую стабильную прошивку MIUI 12
4
Правительство Китая намеревается полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютой в стране
108
Виталик Бутерин за несколько дней обеднел на 12 миллиардов долларов
44
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Mi 9 и другие телефоны Xiaomi содержат десятки критических ошибок в MIUI 12
3
Первые цены на GeForce RTX 3080 Ti оказались в 3 раза выше рекомендованных и стартуют с $3000
48
Геймеры из России и СНГ обрушили рейтинг Mass Effect Legendary Edition на Metacritic из-за локализации
45
Видеокарты Radeon RX 7000 обгонят GeForce RTX 4000, а RTX 5000 будут революционными — инсайд
64
Midea анонсировала портативный кондиционер Midea CarryCool Portable Air Conditioner весом 10 кг
15
Xiaomi показала дизайн обновлённого Redmi Note 8 2021
7
Российских блогеров с 1 июня обяжут платить налоги в YouTube, а ставка составит от 20% до 40% и выше
44
Первые данные о платформе AMD AM5 — новый тип сокета, поддержка DDR5 и отсутствие PCIe 5.0 для Ryzen
24
Популярный блогер выпустил кастомные кроссовки Nike с установленной на них Apple техникой
5
Анонс Victoria 3, Советский Союз в Hearts of Iron IV, личный тронный зал для правителя в Crusader Kings III и другие события выставки от Paradox Interactive
+
Выясняем, как живётся на GeForce 1060 в 2021– самое время переходить на GeForce 3060 от Benchmark
10

Популярные статьи

Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
31
Manjaro - альтернатива Windows 10
51
Thief - вор, просто вор
17
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Устраняю типовой производственный дефект охлаждения зоны VRM материнской платы HUANAHZHI X79
+

Сейчас обсуждают

Spectre82
12:57
Я просидел около 2 лет на работе на убунту, около 10 лет назад это было. Какую проблему я так и не смог решить - Й на принтер нифига не печалатся, просто пустое знакоместо выводилось. Интересно, эту п...
Manjaro - альтернатива Windows 10
linux4ever
12:55
Даже Radeon 9800 до сих пор поддерживается: https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/commits/master/src/gallium/drivers/r300
NVIDIA прекращает поддержку видеокарт GeForce 600 и 700 серий на базе архитектуры Kepler
linux4ever
12:53
Это значит что в один прекрасный день после очередного обновления венды видеокарты превратятся в тыкву.
NVIDIA прекращает поддержку видеокарт GeForce 600 и 700 серий на базе архитектуры Kepler
Spectre82
12:52
А почему на 14 ядер 10 кэшей 1 уровня?
Инженерный образец Intel Alder Lake-S с 14 ядрами протестирован в Geekbench
Дмитрий Заворуев
12:51
У меня poco f2 pro прошивка вышла 12.2.4.0 когда выйдет 12.5 ?
20 смартфонов Xiaomi получили свежую стабильную прошивку MIUI 12
linux4ever
12:50
Вывсёврёти, это не обновление дна.
Рекордное падение Эфириума обрушило доходы майнеров в 3 раза за несколько дней
Сергей Уваров
12:49
Украинский бред никому неинтересен.
4A Games разрабатывают реалистичный шутер от первого лица
Максим Блохин
12:49
У меня aero one eclipse корпус от них, вот где сила, этот прикольно выглядит . но надо вживую смотреть, у меня забор воздуха/продуваемость шикарная, не гнется вроде)
AeroCool представила в России корпус Mirage с эффектом бесконечности
Максим Блохин
12:48
да ну, корпуса у них зачетные, и кулера тоже
AeroCool представила в России корпус Mirage с эффектом бесконечности
jmaxj
12:45
RTX 3090 позволяет играть в 4к60 с лучами, а 6900XT и близко нет. И 7900XT врядли позволит, скорее всего аналог DLSS от амд будет заметно хуже Nvidia по качеству картинки.
Видеокарты Radeon RX 7000 обгонят GeForce RTX 4000, а RTX 5000 будут революционными — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем