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Среда 19 мая войдёт в учебники по финансам как один из самых тёмных дней на рынке криптовалют. Судя по всему, большого обрушения не будет, но даже то, что мы видим сегодня, явно не внушает оптимизма относительно будущего цифровых денег. Давайте кратко опишем произошедшее для тех, кто впервые услышал о случившемся. Итак, вчера китайским финансовым организациям запретили любые контакты с криптовалютами. Это не только инвестиции, но и вывод денег через криптовалютные биржи, а значит всё действительно плохо.

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Уже утром стало ясно, что дела плохи, ведь стоимость Биткоина упала ниже 40 000 долларов, где находилась до полудня по Москве. В какой-то момент не выдержали нервы у держателей небольших кошельков. Неудачливые инвесторы пытались массово избавиться от своих активов, реализуя монеты с большим дисконтом. В какой-то момент стоимость Биткоина опускалась до 30 тысяч долларов, а Эфириум, который якобы ушёл в свободное плаванье и не зависит от колебаний Биткоина, рухнул до 2000. Если учитывать, что ещё 11 мая токен стоил 4200, то перед нами просто катастрофа, разорившая десятки тысяч вкладчиков, закупивших подающую надежду криптовалюту на подъёме.

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Когда десятки тысяч инвесторов единовременно решили обналичить свои накопления зашатались криптобиржи. Неясно, как пережили наплыв небольшие финансовые организации, но Coinbase и Binance застыли в пробке. Вывести деньги было нереально, плата за газ в парах с Эфиром подскочила выше 120 долларов, а ждать своей очереди приходилось часами. Мало того, уже к 4 часам обе биржи сильно урезали функционал, ну а криптохомяки продолжали опустошать свои кошельки с завидным усердием.

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На момент написания материала все проблемы оказались решены, техника заработала в нормальном режиме, а криптовалюта начала возвращаться к прежним отметкам. Стоит понимать, что следом за главными криптовалютами посыпались альткоины, что также внесло сумятицу. Что любопытно, среди всей этой паники были и такие, кто спокойно продолжал покупать находящиеся на дне криптовалюты. Ясно, что предсказать, какая отметка станет в этот раз дном, крайне сложно, но, похоже, эти товарищи не прогадали. Биткоин уже стоит почти 39 тысяч, а Эфириум несмело дорос до 2600.