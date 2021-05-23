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В последнее время не проходит и дня без активного обсуждения твитов Илона Маска в прессе. При этом, если раньше он размещал интригующую информацию относительно покорения Марса, космических модулей и даже антинаучный бред, то сейчас его сфера внимания переключилась на криптовалюты. Многие сообщения кажутся бессмысленными, но только не для экспертов, которые распутывают причинно-следственные связи, рассказывая нам, что же на этот раз имелось в виду.

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Особенно любопытно выглядит серия постов на тему Догикиона. Мы уже предлагали вашему вниманию материал, согласно которому Илон Маск пишет подобные сообщения не бесплатно, но даже не в этом дело. Основатель Tesla продолжает оказывать давление на рынок криптовалют, что не идёт ему на пользу, поскольку там и так царит хаос. Давайте попытаемся составить хронометраж последних твитов Илона.

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Сразу же после шоу Saturday Night Live Илон Маск, Граймс и Майли Сайрус отправились на вечеринку в стиле Догикоин. Гостей развлекала собака породы Сиба-ину, а на сладкое подавали кексы с символикой Догикоин.

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Чуть позднее Илон Маск рассказал о том, когда же Догикоин победит Биткоин, и что для этого нужно сделать. Миллиардер столкнулся с критикой в свой адрес. Многие эксперты назвали высказывания некомпетентными, посоветовав Илону не вмешиваться в то, в чём он ничего не понимает.

20 мая был опубликован ещё один странный пост в поддержку Догикоина. Илон Маск пытался сдержать падение токена, что ему удалось, ведь кратковременно монета доходила до 0.42 доллара.

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Ну а вчера Илон снова порадовал общественность, процитировав третий закон Кларка: "Любая достаточно развитая технология неотличима от магии". Давайте обойдёмся без комментариев, а просто посмотрим изображение ниже.

Сегодня Догикоин относительно стабилен. Криптовалюта пережила сильные падения, оставаясь на плаву, когда всё вокруг рушилось. До отметки 0.5 доллара далеко, не говоря уже о рекордных 0.62. Стоит отметить, что магия Илона Маска работает. В настоящее время Доги торгуется на отметке 0.33, потеряв не более 30% по сравнению с тем же Эфириумом, который просел почти в 2 раза. Подобное положение дел раздражает не только экспертов, но и основателей других криптовалют. К примеру, Виталик Бутерин полагает, что заявления Илона Маска вызывают негативный эффект, надеясь на то, что в скором времени ранок научится игнорировать подобные заявления. Увы, никто не предлагает запретить Илону использовать Твиттер.