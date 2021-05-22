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Виталик Бутерин назвал Биткоин пузырём и рассказал о влиянии Илона Маска на криптовалюту

Читаем и смотрим интервью основателя Эфириума
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Если вы не знаете, кто такой Виталик Бутерин, то срочно бегите изучать матчасть. Сегодня фигура основателя Эфириума обретает всё больший масштаб даже несмотря на то, что криптовалюты падают. Немалую роль в этом сыграла открытость Виталика, который разговаривает с сообществом простым языком, не пытаясь давить авторитетом. Скорее всего, большинство майнеров воспринимают его исключительно в негативном ключе, ведь именно он решил, что Эфир должен отказаться от традиционной системы добычи. В любом случае, как бы вы к нему не относились, иногда он говорит весьма любопытные вещи. Вчера Виталик дал небольшое интервью, в рамках которого журналисты CNN задали ему несколько вопросов. Давайте рассмотрим несколько высказываний и сделаем краткие выводы.

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Первое, о чём стоит упомянуть – это противостояние Эфириума и Биткоина, которое до сих пор есть в головах многих экспертов. Подыгрывая им, Виталик Бутерин заявил, что у первой криптовалюты действительно не всё хорошо. По его словам, в последнее время Биткоин почти не развивается, в то время как Эфириум не только полон инноваций, но становится безопаснее и быстрее. Окончательно чаша весов может склониться в сторону последнего с переходом на алгоритм Proof-of-Stake (есть все основания полагать, что он грянет уже в 2021 году). Как мы уже указывали, майнерам будет несладко, ведь добывать монетки будет невозможно, но зато держатели крупных криптокошельков скажут Виталику большое спасибо. Только представьте, вы просто держите 32 монетки Эфира на удалённом депозите. В любой момент (ограничения есть, но не критичные) монеты можно забрать, а пока они там лежат, вы получаете неплохие проценты.

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Что куда любопытнее, Виталик не стесняется называть Биткоин вместе с другими криватовалютами пузырём. Он также считает, что рано или поздно он лопнет, понимая, что такой исход грозит полной катастрофой инвесторам. Скорее всего Виталик думает, что Эфириум в этом плане получит иммунитет, поскольку переход на новый протокол должен гарантировать инвестиционную привлекательность.

Не позабыл Виталик указать негативное влияние Илона Маска на криптовалюту. По его мнению, это неизбежное зло, а криптовалютный рынок слишком молодой, чтобы противостоять подобным громким высказываниям публичных персон. Скорее всего, в какое-то время инвесторы научатся игнорировать слова Илона, а значит стабильность криптовалют будет гораздо выше, чем сегодня.

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Виталик Бутерин назвал Биткоин пузырём и рассказал о влиянии Илона Маска на криптовалюту
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