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Иногда кажется, что Илон Маск – это несколько разных людей, которые даже не знают о существовании друг друга. Давайте пример, вчера Илон неожиданно заявил, что криптовалюты – это чуть ли не вселенское зло. Якобы, Биткоин потребляет слишком много энергии, а его использование идёт вразрез с политикой Tesla. Указывается, что с этих пор ни один автомобиль не будет продан за криптовалюту до тех пор, пока основатели её не докажут, что она добывается с помощью чистой энергии. Очевидно, что забота о природе очень волнует Илона, но тогда почему он не продал огромную кучу монет на счету компании, которые были куплены в феврале за 1.5 миллиарда долларов?

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Уже этот факт наводит на размышления, но всё стало куда хуже после того, как Илон Маск сегодня заявил, что ведёт переговоры с основателями Догикоин. Результатом переговоров должно стать ускорение транзакций, вот только как это сделать, если проект практически мёртв, а создатель давно от него отказался? Мало того, 90% всех Доги лежат на руках у нескольких Китов, которые не только не желают с ними расставаться, но и продолжают богатеть. Так, сегодня повышенное внимание Илона Маска привело к росту Догикоина на 50%, что позволило криптовалюте занять 4 место по капитализации на рынке.

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Отличилась и биржа Coinbase. Вместо того чтобы выбросить в мусор все подобные Доги монеты, они объявили о расширении криптовалютного портфеля. Теперь процедура включения токенов в биржевой пул будет не такой сложной. Другими словами, внутри биржи создадут платформу с новыми монетами. Туда попадут наиболее интересные предложения на рынке, которые уже привлекли внимание общественности, но по ряду причин не могут войти в основу.

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Но и это не всё, ведь Догикоин получит очевидные привилегии и будет добавлен в основу Coinbase в самое ближайшее время. Точных сроков нет, но, когда происходят подобные сюрпризы, монеты всегда растут в цене. Что ожидать от Догикоина, не знает никто. Особенно сложно предсказать события сегодня, когда Илон Маск постоянно бросает рынок то вниз, то вверх. Неясно, какие цели преследует миллиардер, но ничего хорошего такие качели не несут, ведь обычные инвесторы теряют миллиарды долларов, в то время как зарабатывают только крупные биржи.