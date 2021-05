Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Серия игр Heroes of Might and Magic считается одной из самых знаковых пошаговых стратегий за всю историю игростроя. При этом самой популярной остаётся третья часть, а в народе принято сокращать название игры до Heroes 3. На данный момент последняя седьмая игра выпущена в 2015 году, а восьмая бала запланирована на 2020, но может никогда не выйти, поскольку каждая новая попытка переосмыслить серию оборачивается очередным провалом. Heroes 3 без всякого сомнения остаётся не только самой популярной, но и наиболее прокачанной. Для неё созданы HD-модификации, новые города, а также десятки мифических существ. Добавлены артефакты, а умения претерпели кардинальных изменений, когда привычная игра становится богаче, что позволяет взглянуть на знакомые комбинации оружия и брони иначе.

А вот Heroes of Might and Magic II была окончательно потеряна для игрового сообщества. Разработчики испортили исходный код, что препятствует созданию улучшенной версии. Казалось, что нам пора забыть о легендарной игре, но группа фанатов решила вернуть её в строй. Как стало известно, недавно состоялся релиз одной из финальных версий Fheroes 2, которая предполагает множество улучшений. Сообщается о появлении продвинутого ИИ, который может стать крутым соперником даже для самых прокачанных фанатов. Также добавлена поддержка высоких разрешений, а текстуры многих юнитов перерисованы с нуля.

Доступны автоматические битвы, перезапуск боя, а впереди мультиплеер и сотни новых функций. На данный момент бесплатная версия лежит на Github. После скачивания нужно скомпилировать файлы, ну а более лёгкого пути пока нет. Разработчики находятся в самом начале пути, а значит впереди множество изменений, которые с нетерпением ждут ветераны Heroes of Might and Magic II. Поскольку сегодня все боятся преследования со стороны правообладателей, команда создателей просит всех энтузиастов использовать исключительно оригинальную версию игры. Проще всего купить её в GOG, хотя следить за вами никто не будет, а значит подойдёт и пиратка. Наиболее свежие версии доступны только по подписке, но очень скоро первые сборки появятся на торрентах. Кстати, разработчики уже добавили возможность играть на PlayStation Vita, а впереди и другие игровые приставки. Код можно скомпилировать как для Windows, так и для Linux.