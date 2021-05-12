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Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК

Кто последний на запись в польские художники?
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В 2010 году на территории РФ появился так называемый налог на болванки. Суть его в том, что абсолютно вся электроника, имеющая цифровые носители информации должна быть обложена дополнительным налогом, средства от которого поступают напрямую в Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый Никитой Михалковым. Сумма налога небольшая и составляет всего 1%, но и этого достаточно, чтобы многие участники рынка долгие годы выражали своё несогласие с существующими правилами. Известно, что за 2020 год всем миром удалось собрать 4.4. миллиарда рублей. Правообладателям отдали 2.8 миллиарда (кто эти счастливчики?), 874 миллиона направили на поддержку культуры в РФ, ну а 726 миллионов ушло на бюрократические проволочки и другие критически важные дела (РСП). 

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Иногда кажется, что ничего подобного в других странах не происходит, а Никита Михалков – единственный, кто придумал облагать налогом несчастных производителей электроники. Как оказалось, в Польше налог на репрографию существует уже 20 лет, но никто из крупных производителей электроники не усомнился в его необходимости. Вообще, многие компании лукавят, ведь платит всё равно конечный покупатель, и это правило актуально как в России, так и в Польше.

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Что любопытно, если налог в РФ составляет всего 1%, то полякам придётся выложить из своего кармана немалые 4%. В список продуктов, с которых будет взиматься репрография, включена абсолютно вся электроника, внутри которой есть любой тип памяти. Да, диски всех форматов также находятся в длинном перечне. Отмечается, что раньше налог устанавливался только на конечные продукты, например, компьютеры, ноутбуки. С недавних пор платить 4% придётся и с отдельно продаваемых твердотельных накопителей. 

Источники сообщают, что подорожание будет немаленьким. Так, в среднем SSD объёмом 1 Тб будет стоить на 500 рублей дороже, ну а накопители на 4 Тб и выше станут настоящим подарком для бюджета. Неожиданным также станет направление распределения доходов. Никаких несуществующих правообладателей, которые и так получают миллионы. На этот раз всё пойдёт польским художникам. Неясно, как записаться в ряды художников, но в будущем этим ребятам причитаются неплохие выплаты. Кстати, стоимость накопителей растёт, а ведь 4% от 30 000 рублей куда лучше, чем 4% от 15 000 рублей. 

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