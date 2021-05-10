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2021 года начался с масштабного кризиса полупроводников, главной и единственной причиной которого стали неверные маркетинговые оценки ведущих игроков, а также коронавирус. Последняя переменная ударила по поставкам, что привело к исчезновению некоторых компонентов. Например, сегодня сложно достать контроллеры, которые никогда не причислялись к особо важным комплектующим. Как оказалось, любая запчасть важна, а заменить многие из них просто нечем. По словам Веслава Вилька – главы группы компаний Wilk Elektronik (больше известен нашим читателям по бренду – GOODRAM), уже осенью наметилась тенденция перехода на накопители большого объёма, что позволило производителям снизить зависимость от контроллеров в несколько раз. В свою очередь это привело к снижению числа SSD на 64 и 128 Гб, но последним ударом стало появление криптовалюты Chia Coin.

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За короткий срок из продажи по всему миру исчезли накопители на 1 Тб и выше, а цены на многие SSD ощутимо подросли. Веслав полагает, что сегодня рынок готов поглотить значительно больше, чем крупные производители способны ему дать, а значит нас ждёт подорожание твердотельных накопителей, а прогнозы не имеют ничего общего с наигранным оптимизмом. Глава GOODRAM полагает, что стабилизация цен наступит к концу 2021 года, либо к началу 2022, а после остановится на высоких и крайне высоких показателях. Предпосылки к этому есть уже сегодня, а надеяться на чудеса глупо, ведь взять комплектующие просто не от куда. Вполне возможно, что некоторые бренды (очевидно, речь идёт о Samsung) переживут кризис гораздо лучше остальных, поскольку самостоятельно производят немалую часть компонентов, но удерживать цены себе в убыток не будут даже они.

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Прогноз на 2022 год звучит так: лотерея. Это значит, что сегодня никто не берётся предсказать сроки восстановления поставок, а большой кусок пирога планируют откусить автопроизводители. Очевидно, что для человечества важнее новые автомобили, чем видеокарты и игровые приставки, а значит под давлением некоторых государств (что уже сегодня происходит со стороны Евросоюза и США) производители перенаправят мощности на выпуск необходимой для автопрома продукции. Представьте, что нас ожидает, если интерес к Chia Coin не спадёт. Одним словом: перспективы туманны, а хороших новостей нет.