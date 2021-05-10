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Xiaomi завершила жизненный цикл для 21 смартфона 2018-2019 года отменив выход MIUI 13

Новости, которые точно не обрадуют владельцев актуальных телефонов Xiaomi
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Буквально вчера наши читатели могли ознакомиться с огромным списком аппаратов Xiaomi, которые должны получить MIUI 13. Сообщалось, что это будет 94 девайса вместе с клонами. Кроме того, указывалось, что уже к середине лета может появиться первая закрытая бета-версия, старт которой ознаменует переход на новый движок, поскольку самая новая MIUI 12.5 основана на улучшенной прошивке MIUI 12. Предполагается, что это позволит ощутимо увеличить энергоэффективность смартфонов, а также общую производительность и скорость анимации. Китайский производитель смотрит в сторону iPhone 12, который по этому показателю оказался гораздо быстрее большинства устройств на базе Android. Казалось, плохих новостей не будет ещё долго, но тут в прессе появились указания на то, что реализовать некоторые функции на старых телефонах просто невозможно, а значит придётся отказаться от их поддержки. 

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В первую очередь речь идёт о пяти флагманах 2018 года: Mi 8, Mi 8 Pro и Mi 8 Explorer Edition. К ним примыкают Mi Mix 2S и Mi Mix 3, которые получили самый быстрый процессор, но вышли под другими сериями. Далее указывается на отказ от поддержки трёх флагманов 2019 года: Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G и Mi 9. Давайте взглянем на неудачников, которые завершили свой жизненный цикл: 

  1. Redmi Note 8
  2. Redmi 9
  3. Mi 9 SE
  4. Redmi 9 Power
  5. Redmi 9A
  6. Mi 9 Lite
  7. Redmi Note 8Т
  8. Redmi 9T
  9. Redmi Note 8 Pro
  10. Redmi 9C
  11. Redmi 9AT
  12. Redmi 9i
  13. Mi 8 Lite
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Скорее всего, речь также идёт о нескольких старых телефонах серии Black Shark и POCO, но поскольку это ранняя инсайдерская информация, подробных данных пока нет. Известно, что на этот раз завершение жизненного цикла – это не прихоть Xiaomi, а насущная необходимость, ведь инженерам нужно переходить на новый уровень, вводить радикальные улучшения, а со старыми телефонами всего это не сделать. Простым примером могут быть многочисленные баги в прошивке MIUI 12, начиная от быстрого разряда батареи, до зависаний и замедления работы в тех или иных программах. По некоторым данным, виной всему поддержка старых девайсов, выход прошивки для многих из которых в итоге пришлось отменить. 

В данным момент речь идёт о 21 смартфоне, но список точно будет расширяться (5+3+13). 

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