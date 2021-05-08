В прошивке MIUI 12 на многих актуальных смартфонах Xiaomi обнаружены критические ошибки
Сегодня Xiaomi считается крупным игроком на рынке смартфонов, занимающим немалую долю как в Китае, так и во многих европейских странах. Но это не значит, что пользователи забыли о том, что ещё пять лет назад Xiaomi даже близко не была похожа на респектабельную компанию. Инженеры генерировали брак, прошивка была с огромным количеством ошибок, а мощное железо и неплохие камеры вгоняли в ступор даже самых терпеливых пользователей. Может показаться, что все детские проблемы ушли вместе с ростом популярности. Увы, нет, ведь текущая прошивка полна неприятных ошибок, наиболее известные из которых мы сегодня и рассмотрим.
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Mi 9T и Mi 9T Pro: проблемы с отображением текста в WhatsApp; не всегда срабатывают жесты; некоторые значки в тёмном режиме отображаются некорректно; в некоторых случаях уведомления не закрываются до перезагрузки телефона; иногда при разблокировке на дисплее видны кратковременные блики и мерцание; шрифт не всегда отображается верно; непроизвольное появление чёрного экрана при воспроизведении видео при определённых условиях; также в некоторых ситуациях происходит зависание игр; ошибки в отображение значков и элементов в режиме Always On Display; в исключительных случаях значки уведомлений вообще исчезают, но само уведомление продолжает оставаться активным; проблемы с анимацией на экране блокировки, а также полное или частичное исчезновение звука в WhatsApp.
Вы думали, что это всё? Как бы не так, ведь мы перечислили только проблемы нескольких телефонов, которые встречаются в прошивке MIUI 12. А ведь есть ещё проблемы с Poco M3, всей линейкой Redmi Note 9, всей линейкой Redmi Note 8, Poco F2 Pro, Poco F1, Mi 10 Pro и десятках других девайсов. Ситуация осложняется тем, что о многих ошибках Xiaomi осведомлена, но не предпринимает активных действий, поскольку для решения некоторых проблем может потребоваться правка немалой части кода прошивки. Инсайдеры полагают, что всё встанет на свои места вместе с новой MIUI 12.5. Пока нет ни одного смартфона, который бы получил русскую версию новой прошивки. Первая волна доступна в Китае, а вторая начтёт развёртываться в Поднебесной к концу мая. Больше информации об ошибках читайте в данном материале.
Ответим, что указанные выше проблемы также актуальны для некоторых других смартфонов. Кроме того почти все телефоны Xiaomi на MIUI 12 страдают повышенным разрядом батарейки.
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