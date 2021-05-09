94 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 в 2021 году
В первых числах мая наши читатели могли ознакомиться с предварительным списком смартфонов Xiaomi, который позволял оценить, какие устройства должны получить новую прошивку MIUI 13. На тот момент информации было слишком мало, но за последние дни произошло несколько больших утечек, что позволило не только перечислить названия аппаратов, но и сроки первого бета-теста.
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Прежде всего сообщается, что закрытое бета-тестирование стартует в начале июня. Уже сегодня идут предварительные подготовления, а значит стабильная прошивка уже готова и вскоре поступит в руки закрытого сообщества инсайдеров. Скорее всего, уже к середине лета мы получим первые сборки, в которых будет минимальное количество ошибок. Ну а пока мы перечислим инсайдерский список актуальных телефонов, которые с высокой вероятностью получат MIUI 13. Отметим, что здесь нет устаревших серий 2018 и 2019 года. Теоретически, это может значить, что все указанные ниже смартфоны получат новую прошивку в 2021 году, но сроки пока не берётся предсказать никто.
Дело в том, что MIUI 12.5 только начала распространяться в Китае, но не добралась ни до Европы, ни до РФ. Кто и зачем решил начать тестирование MIUI 13 так рано, нам не известно. Это может привести к тому, что некоторые аппараты ещё не получат MIUI 12.5, а новые флагманы будут работать на MIUI 13.
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9T
- Mi CC9
- POCO F3 GT
- POCO M3 Pro 5G
- Mi 9 EE
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note10S
- Redmi 10X Pro
- Mi 10i
- POCO X3
- Redmi K40 Pro+
- Redmi 9AT
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Redmi K20
- Mi 10 Ultra
- Black Shark 3 Pro
- Redmi 9T
- Redmi Note 9 4G
- Mi 10S
- Mi 9T
- Mi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- Mi 10 Lite Youth
- Mi 10 Lite 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi K40 Gaming
- Redmi 9 Power
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9
- Redmi K30 5G
- POCO X3 Pro
- Redmi 9i
- POCO C3
- Mi 10T
- Redmi 10X 4G
- Mi 11X Pro
- Mi Note 10 Pro
- Redmi 9 Prime
- Mi 11Pro
- Mi MIX FOLD
- Redmi 10X 5G
- Redmi Note 8T
- Redmi K30
- Redmi K30 Zoom
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi K30 Ultra
- POCO M3
- Redmi K30S Ultra
- Redmi 9
- Black Shark 3S
- Mi 11i
- CC9 Meitu
- Black Shark 3
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 10 Pro Max
- Black Shark 4
- Mi 11 Lite
- Mi 11Ultra
- POCO M2
- POCO X3 NFC
- Redmi Note 10 Pro
- Black Shark 4 Pro
- Mi 9 SE
- CC9 Pro
- Mi 9 Lite
- Mi 9T Pro
- Redmi K20 Premium
- Mi 10 Lite Zoom
- POCO F3
- POCO M2 Pro
- Redmi K40
- Mi 11X
- POCO M2 Reloaded
- Redmi K30i 5G
- Redmi 5G Racing
- POCO F2 Pro
- POCO X2
- Redmi Note 10
- Mi 10T Lite
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 9 Pro
- Redmi 9C NFC
- Redmi K40 Pro
- 10T Pro
- Redmi Note 8
- Mi 11
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
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