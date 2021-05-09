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В первых числах мая наши читатели могли ознакомиться с предварительным списком смартфонов Xiaomi, который позволял оценить, какие устройства должны получить новую прошивку MIUI 13. На тот момент информации было слишком мало, но за последние дни произошло несколько больших утечек, что позволило не только перечислить названия аппаратов, но и сроки первого бета-теста.

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Прежде всего сообщается, что закрытое бета-тестирование стартует в начале июня. Уже сегодня идут предварительные подготовления, а значит стабильная прошивка уже готова и вскоре поступит в руки закрытого сообщества инсайдеров. Скорее всего, уже к середине лета мы получим первые сборки, в которых будет минимальное количество ошибок. Ну а пока мы перечислим инсайдерский список актуальных телефонов, которые с высокой вероятностью получат MIUI 13. Отметим, что здесь нет устаревших серий 2018 и 2019 года. Теоретически, это может значить, что все указанные ниже смартфоны получат новую прошивку в 2021 году, но сроки пока не берётся предсказать никто.

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Дело в том, что MIUI 12.5 только начала распространяться в Китае, но не добралась ни до Европы, ни до РФ. Кто и зачем решил начать тестирование MIUI 13 так рано, нам не известно. Это может привести к тому, что некоторые аппараты ещё не получат MIUI 12.5, а новые флагманы будут работать на MIUI 13.

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