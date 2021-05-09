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94 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 в 2021 году

Количество актуальных смартфонов Xiaomi оказалось рекордным
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В первых числах мая наши читатели могли ознакомиться с предварительным списком смартфонов Xiaomi, который позволял оценить, какие устройства должны получить новую прошивку MIUI 13. На тот момент информации было слишком мало, но за последние дни произошло несколько больших утечек, что позволило не только перечислить названия аппаратов, но и сроки первого бета-теста. 

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Прежде всего сообщается, что закрытое бета-тестирование стартует в начале июня. Уже сегодня идут предварительные подготовления, а значит стабильная прошивка уже готова и вскоре поступит в руки закрытого сообщества инсайдеров. Скорее всего, уже к середине лета мы получим первые сборки, в которых будет минимальное количество ошибок. Ну а пока мы перечислим инсайдерский список актуальных телефонов, которые с высокой вероятностью получат MIUI 13. Отметим, что здесь нет устаревших серий 2018 и 2019 года. Теоретически, это может значить, что все указанные ниже смартфоны получат новую прошивку в 2021 году, но сроки пока не берётся предсказать никто. 

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Дело в том, что MIUI 12.5 только начала распространяться в Китае, но не добралась ни до Европы, ни до РФ. Кто и зачем решил начать тестирование MIUI 13 так рано, нам не известно. Это может привести к тому, что некоторые аппараты ещё не получат MIUI 12.5, а новые флагманы будут работать на MIUI 13.  

  1. Redmi Note 9S
  2. Redmi Note 9T
  3. Mi CC9
  4. POCO F3 GT
  5. POCO M3 Pro 5G
  6. Mi 9 EE
  7. Redmi Note 10 5G
  8. Redmi Note10S
  9. Redmi 10X Pro
  10. Mi 10i
  11. POCO X3
  12. Redmi K40 Pro+
  13. Redmi 9AT
  14. Mi 11 Lite 5G
  15. Mi 10
  16. Mi 10 Pro
  17. Redmi K20
  18. Mi 10 Ultra
  19. Black Shark 3 Pro
  20. Redmi 9T
  21. Redmi Note 9 4G
  22. Mi 10S
  23. Mi 9T
  24. Mi 9
  25. Redmi 9C
  26. Redmi 9A
  27. Mi 10 Lite Youth
  28. Mi 10 Lite 5G
  29. Redmi Note 9 5G
  30. Redmi K20 Pro
  31. Redmi K40 Gaming
  32. Redmi 9 Power
  33. Redmi K30 Pro
  34. Redmi Note 9 Pro 5G
  35. Redmi Note 9
  36. Redmi K30 5G
  37. POCO X3 Pro
  38. Redmi 9i
  39. POCO C3
  40. Mi 10T
  41. Redmi 10X 4G
  42. Mi 11X Pro
  43. Mi Note 10 Pro
  44. Redmi 9 Prime
  45. Mi 11Pro
  46. Mi MIX FOLD
  47. Redmi 10X 5G
  48. Redmi Note 8T
  49. Redmi K30
  50. Redmi K30 Zoom
  51. Redmi Note 9 Pro Max
  52. Redmi K30 Ultra
  53. POCO M3
  54. Redmi K30S Ultra
  55. Redmi 9
  56. Black Shark 3S
  57. Mi 11i
  58. CC9 Meitu
  59. Black Shark 3
  60. Mi Note 10 Lite
  61. Redmi Note 10 Pro Max
  62. Black Shark 4
  63. Mi 11 Lite
  64. Mi 11Ultra
  65. POCO M2
  66. POCO X3 NFC
  67. Redmi Note 10 Pro
  68. Black Shark 4 Pro
  69. Mi 9 SE
  70. CC9 Pro
  71. Mi 9 Lite
  72. Mi 9T Pro
  73. Redmi K20 Premium
  74. Mi 10 Lite Zoom
  75. POCO F3
  76. POCO M2 Pro
  77. Redmi K40
  78. Mi 11X
  79. POCO M2 Reloaded
  80. Redmi K30i 5G
  81. Redmi 5G Racing
  82. POCO F2 Pro
  83. POCO X2
  84. Redmi Note 10
  85. Mi 10T Lite
  86. Redmi Note 8 Pro
  87. Mi 9 Pro
  88. Redmi 9C NFC
  89. Redmi K40 Pro
  90. 10T Pro
  91. Redmi Note 8
  92. Mi 11
  93. Redmi Note 9 Pro
  94. Mi 9 Pro 5G
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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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