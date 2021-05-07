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Несколько дней назад в сеть попал настоящий мегапак прошивок для смартфонов Xiaomi, в составе которого были замечены 104 аппарата, получившие официальную прошивку на базе MIUI 12. К сожалению, до отечественных пользователей дошли далеко не все обновления, поскольку часть из них существует в виде закрытой бета-версии для Китая. Возможно, многие предпочитают русскую стабилку, но есть и такие, кто хочет опробовать новые функции тем более, что для бюджетных девайсов это последняя версия MIUI.

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Сегодня у нас список без ссылок, поскольку MIUI 12.5 выпущена всего для нескольких телефонов. Все они традиционно доступны на китайском рынке, поэтому какое-то время даже владельцам флагманских Mi 10 и Mi 11 в РФ придётся подождать. Стоит учитывать, что если мы точно знали о судьбе дорогих смартфонов, то многие бюджетные аппараты ещё недавно не были заявлены в качестве совместимых с новой прошивкой. Также совсем недавно в список актуальных неожиданно попали 5 телефонов 2018 года. Это флагманы: Mi Mix 2S, Mi 8, Mi Mix 3, Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Pro. Владельцы устаревших флагманов будут приятно удивлены, ведь инсайдеры уверяли, что официальная поддержка для них завершена.

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Не обошлось без ложки дёгтя. Так, вышеперечисленные флагманы, а также смартфоны Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro получат новую прошивку под управлением Android 10, в то время как всего остальные могут рассчитывать на более новую ОС Android 11. Точных данных по поводу сроков нет, поскольку вторая волна намечена на конец мая, ну а первая до сих пор не получила глобальный релиз.

Mi 10 Lite Mi 9 SE Redmi K30 Redmi K30S Redmi K30 5G Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 7 Redmi K20 Mi 9Т Pro Redmi K30i 5G Mi 11 Redmi Note 9T Mi CC9 Mi CC9e Redmi K30 Racing Mi 11 Lite 5G Redmi K30 Ultra Redmi 10X 5G Mi 10T Mi Note 10 Pro Mi 8 Explorer Edition Mi Note 10 Redmi Note 9S Mi 10T Pro Mi Mix 2S Mi 11 Ultra Mi Note 10 Lite Mi 9 Mi 10T Lite Mi 10 Mi 11 Pro Mi CC9 Meitu Edition Redmi K30 Pro 5G Redmi K20 Pro Mi 8 Redmi K30S Ultra Redmi Note 8 Mi Mix 3 Redmi K40 Pro Redmi Note 8 Pro Redmi Note 9 5G Mi 8 Pro Mi Note 10 Redmi K40 Redmi 9T Redmi Note 8T Redmi Note 10S Mi CC9 Pro Mi 10 Ultra Mi 10 Pro Redmi 10X Pro 5G Mi 9 Lite Redmi Note 9 Pro Mi 9 Pro 5G Redmi Note 7 Pro Redmi Note 9 4G Mi 9Т Mi 10 Youth Edition Redmi 9 Mi 10S