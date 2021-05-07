Xiaomi назвала 60 смартфонов, которые получат прошивку MIUI 12.5 в 2021 году
Несколько дней назад в сеть попал настоящий мегапак прошивок для смартфонов Xiaomi, в составе которого были замечены 104 аппарата, получившие официальную прошивку на базе MIUI 12. К сожалению, до отечественных пользователей дошли далеко не все обновления, поскольку часть из них существует в виде закрытой бета-версии для Китая. Возможно, многие предпочитают русскую стабилку, но есть и такие, кто хочет опробовать новые функции тем более, что для бюджетных девайсов это последняя версия MIUI.
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Сегодня у нас список без ссылок, поскольку MIUI 12.5 выпущена всего для нескольких телефонов. Все они традиционно доступны на китайском рынке, поэтому какое-то время даже владельцам флагманских Mi 10 и Mi 11 в РФ придётся подождать. Стоит учитывать, что если мы точно знали о судьбе дорогих смартфонов, то многие бюджетные аппараты ещё недавно не были заявлены в качестве совместимых с новой прошивкой. Также совсем недавно в список актуальных неожиданно попали 5 телефонов 2018 года. Это флагманы: Mi Mix 2S, Mi 8, Mi Mix 3, Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Pro. Владельцы устаревших флагманов будут приятно удивлены, ведь инсайдеры уверяли, что официальная поддержка для них завершена.
Не обошлось без ложки дёгтя. Так, вышеперечисленные флагманы, а также смартфоны Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro получат новую прошивку под управлением Android 10, в то время как всего остальные могут рассчитывать на более новую ОС Android 11. Точных данных по поводу сроков нет, поскольку вторая волна намечена на конец мая, ну а первая до сих пор не получила глобальный релиз.
- Mi 10 Lite
- Mi 9 SE
- Redmi K30
- Redmi K30S
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 7
- Redmi K20
- Mi 9Т Pro
- Redmi K30i 5G
- Mi 11
- Redmi Note 9T
- Mi CC9
- Mi CC9e
- Redmi K30 Racing
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 10X 5G
- Mi 10T
- Mi Note 10 Pro
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi Note 10
- Redmi Note 9S
- Mi 10T Pro
- Mi Mix 2S
- Mi 11 Ultra
- Mi Note 10 Lite
- Mi 9
- Mi 10T Lite
- Mi 10
- Mi 11 Pro
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi K20 Pro
- Mi 8
- Redmi K30S Ultra
- Redmi Note 8
- Mi Mix 3
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9 5G
- Mi 8 Pro
- Mi Note 10
- Redmi K40
- Redmi 9T
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 10S
- Mi CC9 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Pro
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 9 4G
- Mi 9Т
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi 9
- Mi 10S
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