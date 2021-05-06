Лиза Су проведёт большую пресс-конференцию для геймеров и энтузиастов 1 июня в рамках Computex 2021
Уже несколько лет AMD пытается вывести на рынок достойный графический процессор, который позволит занять лидирующую позицию, обойдя хотя бы на несколько процентов флагманы NVIDIA. Пожалуй, если говорить о наиболее близких массовому пользователю продуктах, то можно назвать Vega 64. Увы, данная модель не достигла своей цели, а дорогостоящая память только усложнила положение, не позволяя сделать столь дорогостоящий продукт доступным широкому кругу геймеров. Сегодня у AMD есть линейка Radeon RX 6000, но в 2021 году выпускается так мало видеокарт, что ни одной из них нет даже среди 50 наиболее популярных моделей за апрель в Steam.
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На этом фоне представители компании отчитываются о сверхдоходах и ещё одном лучшем квартале в истории. Странно, куда же делись все видеокарты? Что же, 1 июня состоится виртуальное мероприятие в рамках Computex 2021, где Лиза Су уделит максимум внимания геймерам. Или не уделит, там будет видно, но пока заявлено о нескольких больших анонсах, которые смогут заинтересовать любителей компьютерных игр и энтузиастов. В том числе прямо указывается на высокопроизводительные решения и графические чипы.
Познакомиться с пресс-релизом можно в данном материале. Заранее предупреждаем, он скучный и вообще не несёт какой-либо полезной нагрузки. Судя по всему, его составляли профессионалы, ведь среди нескольких тысяч знаков нет ничего, за что можно было бы ухватиться, а текст щедро разбавлен водой и общими фразами. Эксперты полагают, что нам с определённой долей вероятности расскажут следующую информацию:
- Обновление дорожных карт процессоров и видеокарт
- Анонс процессоров Ryzen Threadripper Chagall на базе архитектуры Zen 3
- Анонс мобильных графических процессоров Radeon RX 6000M на базе новой графической архитектуры RDNA 2
Есть также небольшой шанс, что речь пойдёт о выходе недорогих настольных процессоров Ryzen 5000 (например, Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 5300), но шанс этого ничтожно мал, поскольку AMD сегодня просто не может себе позволить разбрасываться дорогостоящими чипами на какие-то бюджетные камни. Скорее всего, мы увидим их либо к концу года, либо вообще не увидим в рамках текущей линейки. Наиболее вероятным может оказаться первый пункт, ведь он ник чему не обязывает, что очень любят главы компаний, которых после притягивают за случайно данные обещания.
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