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Сегодня ночью AMD подвела итоги 1 квартала 2021 года, рассказав о небывалом росте и отличных продажах во всех сегментах рынка. Если оценивать ситуацию так, как это делают ребята из красной команды, то перед нами самый настоящий лидер отрасли, который продемонстрировал 93% рост продаж по сравнению с результатами 1 квартала 2020 года. Что же, рост действительно есть, но обычно к подобным приёмам прибегают в случае, когда показать просто нечего, а вместо роста наблюдается топтание на месте.

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Давайте обратимся к таблице ниже, которая красноречиво демонстрирует происходящее. За 1 квартал удалось получить валовую прибыль в размере 3.44 миллиарда долларов, из которых операционный доход составил 762 миллиона. Если присмотреться, то наибольший рост пришёлся на 3 квартал 2020 года, а после AMD стабильно увеличивала общий доход, который, кстати, за этот квартал вырос всего на 6% по сравнению в 4 кварталом 2020 года. Это не значит, что результатов нет, просто они не такие внушительные, как нам пытаются преподнести.

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Как видите, больше всего доходов на этот раз принесло подразделение Computing and Graphics с 2.1 миллиарда прибыли и 485 миллионами операционной прибыли. Если сравнивать показатели с 4 кварталом прошлого года, то наблюдается рост на 7 и 15% соответственно. Есть чем похвастать и у подразделения Enterprise, Embedded и Semi-Custom, куда входят не только серверные решения, но и поставки для игровых консолей. Здесь AMD приводит поистине монструозные показатели: рост валовой выручки на 286% и операционной прибыли на 1165% если сравнивать с 1 кварталом 2020 года. Однако, рост по сравнению с 4 кварталом не такой заметный и составил 5 и 14% соответственно.

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Производитель отмечает, что подобных показателей удалось достичь несмотря на дефицит полупроводников, который, несомненно, оказал негативное влияние на общие продажи. Также указывается, что впервые за длительный период времени удалось добиться ощутимого роста средней цены на всю продукцию, что связано с подорожанием текущего поколения процессоров и видеокарт Big Navi. Последние стоят значительно выше предыдущего поколения, которое ограничивалось 500 долларами для флагманского продукта. AMD ожидает роста дохода и во втором квартале текущего года, полагая, что удастся выйти на 900 миллионов операционной прибыли, что будет обусловлено 26% ростом.