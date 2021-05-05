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Дефицит видеокарт заставил геймеров перейти на сврехбюджетную GeForce MX230 – итоги Steam за апрель

Апрель стал одним из самых худших месяцев для геймеров
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Как узнать, сколько геймеров сегодня получают доступ к новым видеокартам? Вопрос действительно сложный, но не безнадёжный. Можно было бы взглянуть на отчёты NVIDIA и AMD, вот только мы даже не представляем какая часть продукции уходит напрямую майнерам, какая расходится по перекупщикам, а какую забирают молодые шахтёры, уверенные в том, что даже переплата в три и более раза рано или поздно сделает из них самых настоящих миллионеров. Пожалуй, наиболее эффективным способом определить, достались ли вообще видеокарты геймерам будет изучение графиков в Steam.

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Сегодня у нас подведение итогов за апрель – очень сложный месяц, который отметился рекордным ростом Эфириума, рекордным притоком новых майнеров и подорожанием видеокарт как в мировом масштабе, так и на отдельно взятом отечественном рынке. Судя по всему, в мае ситуация будет куда хуже, ведь уже сегодня цена Эфира доходила до 3500 долларов, но пока давайте сосредоточимся на имеющихся сведениях.

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Как видите, на первом месте медленная и сильно устаревшая GeForce GTX 1650. Данная модель всё ещё производится, поэтому несмотря на высокие ценники иногда всё же попадает в руки геймеров. На втором GeForce RTX 3060 – в наших краях купить её дешевле 90 000 нереально, но в зарубежных магазинах частенько проводятся различные акции, когда стоимость среднебюджетной модели опускается до 600 долларов. Поскольку защита от майнеров не функционирует, часто карта попадает не в те руки, но этим нас уже не удивить.

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Неожиданно на 3 месте всплыла GeForce MX230 – старя примитивная видеокарта для ноутбуков. Что же, если в ход уже пошли такие древние гости из прошлого, то дела действительно плохи. Все остальные позиции вы можете изучить самостоятельно. Отметим, что настоящим аутсайдером стала AMD, ведь ни одна видеокарта серии Radeon RX 6000 не входит в 50 наиболее популярных моделей апреля. Это может означать только одно: поставки были настолько несущественны, что не оказали никакого влияния на рынок.

Для того чтобы оценить, много ли видеокарт получили геймеры в апреле, взгляните на график выше. Это данные за февраль, когда первые две модели увеличили процентное соотношение больше, чем 50 видеокарт вместе взятые в прошедшем месяце. Изучать долговременные изменения по данным Steam сложно, а вот делать выводы на основе текущих данных можно. Очевидно, что апрель стал одним из самых плохих месяцев для покупки видеокарты. 

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