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Слухи о скором выходе Grand Theft Auto VI появляются каждую неделю, а все наперебой источники уверяют, что информация точна, а инсайдер взял данные чуть ли не со стола главы Rockstar. Одновременно с этим появляются и любопытные подробности. Например, ещё не так давно поползли слухи о том, что в качестве протагониста выступит женский персонаж, что позволит разработчикам доказать активистам и феминистам, что они идут правильным путём. Если у студии Take-Two действительно есть такие планы, то они явно не станут кидать все яйца в одну корзинку, а значит наравне с женским появится и мужской персонаж, но поскольку это только слухи, волноваться не стоит.

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Немалый интерес вызывают слухи о гигантской карте, которая будет состоять из всех ранее существовавших участков игрового мира, а также позволит перемещаться во времени в 80-е годы. Пожалуй, последнее кажется наименее реальным из всего услышанного, но мы мало знаем о планах разработчиков, поэтому отметать такую возможность будет глупо. Иногда журналисты пытаются выудить сведения у актёров, сыгравших главные роли в GTA V, но чаще всего те либо ничего не знают, либо пытаются казаться более значимыми, чем есть на самом деле.

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Всё это приводит к одному простому выводу: сегодня разработка находится на ранней стадии, ну а подтверждением этому может считаться следующая информация. Как сообщает осведомлённый источник, GTA VI запланирована на конец 2023 года. Есть все основания полагать, что это будет рождественский подарок фанатам, но сегодня мы живём в мире, где тон задаёт пандемия коронавируса, поэтому игра может появиться и в 2024 году. Якобы, данные получены из внутренних документов Rockstar Games.

Также указывается, что одной из причин, по которой разработка так долго не стартовала, были высокие доходы GTA V. Здесь скорее всего имеется онлайн-версия, которая приносит стабильно высокую прибыль. Стоит отметить, что в текущем году должен выйти ремастер GTA V, но в последнее время мы о нём вообще ничего не слышали. Кстати, источник действительно внушает доверие, поскольку его инсайды подтвердили немало игровых дат, а также выход популярных фильмов и ранние утечки о возможных продолжениях.