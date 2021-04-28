За право стать киберспортсменом придётся заплатить 400 долларов и пройти сложный экзамен
Сегодня стать киберспортсменом может даже хомячок, который будет использовать своё беговое колесо в качестве контроллера. Порог вхождения в престижную дисциплину снизился, а нам то и дело показывают, как 5-летние корейские малыши «укатывают» опытных геймеров в отдельных дисциплинах. По сути, сегодня киберспорт отдан на откуп энтузиастов, а каких-либо ограничений нет. Сложности существуют только в профессиональных лигах, ведь там крутятся большие деньги, но в любительских соревнованиях может участвовать любой. Есть все основания полагать, что ситуация может в ближайшее время измениться.
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Как стало известно, недавно была создана организация под названием Институт сертификации киберспорта (Esports Certification Institute – ECI). Она была придумана несколькими руководителями профессиональных лиг, а также известными киберспортсменами и занимается определением регламента, отбором и подготовкой кадров. Предполагается, что желающие будут подавать резюме в электронном виде, а после пройдёт ряд испытаний, в ходе которых лучшие из лучших смогут получить самую настоящую лицензию. Неясно, какие преимущества будут у обладателей подобного сертификата, но организаторы уверены в необходимости появления разрешительного органа, ведь народ разбаловался, а, как известно, без барина простому люду нельзя.
Представители ECI уверяют, что экзаменационные билеты составлены настоящими гуру киберспорта, а получившим диплом будет проще найти работу по специальности. Предполагается, что киберспортивная организация, которая нуждается в профессиональных геймерах, обращается в ECI, где получает координаты наиболее подходящих для конкретных игр спортсменов. В этот момент будущие звёзды киберспорта спокойно сидят дома, оттачивая свои умения в изнурительных виртуальных тренировках. Далее они не вставая поступают на высокооплачиваемую работу, где показывают невероятные успехи в тех или иных играх.
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Уже сейчас ECI подверглась целому шквалу критики как со стороны обычных киберспортсменов, так и профессиональных лиг. Скорее всего, появление подобного органа неизбежно, ведь отрасли действительно нужен порядок, а сегодня там царит хаос. Организаторы обещают сложные испытания, которые способны подтвердить высокую квалификацию соискателя. Скорее всего будет какие-то ранги и уровни, ведь предела для совершенства нет, но пока это всё в разработке. А вот сумма, которую придётся заплатить за экзамен, уже названа и составит 400 долларов. Первым участникам предлагается скидка в размере 100 долларов, ну а сессия намечена на 19 и 20 июня.
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