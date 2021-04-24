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Финальный список из 58 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение Android 11 на MIUI 12.5 в 2021г

Инсайдеры перечислили наиболее вероятных кандидатов на получение новой ОС Android 11
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Вчера случилось то, чего миллионы владельцев смартфонов Xiaomi по всему миру ждали долгие месяцы. Первая волна аппаратов получила официальную прошивку (пока китайскую) MIUI 12.5, которая не просто была выложена на неизвестном сайте с инструкцией, а начала рассылаться на телефоны по воздуху. Немаловажно, что старт начался на неделю раньше, а значит вторая волна может появиться не к концу мая, а куда раньше. Не обошлось без некоторой доли негатива, ведь несмотря на все заверения, глобальная прошивка так и не появилась, а о выходе региональной никто даже не упоминает. Всё это вызывает опасения, что создание новых образов пошло по сценарию 2020 года, когда разрыв между китайскими прошивками и российской версией доходил до 2 месяцев, а некоторые бюджетники в итоге вообще не получили MIUI 12.

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Сегодня у нас наиболее вероятный список смартфонов, которые с высокой долей вероятности получат Android 11. Инсайдеры указывают, что выход новой операционной системы будет проходить одновременно с MIUI 12.5, но первые образы были созданы для MIUI 12. Якобы возникли непредвиденные ошибки и уже готовые оболочки пришлось переделывать, поскольку многие телефоны начали работать медленнее, чем раньше. Пока нам не известно о подобной проблеме в новой MIUI 12.5 на Android 11.

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Сроки начала рассылки назвать сложно, поскольку часто инсайдеры могут указывать их для китайских версий. В то время как нас интересуют европейские. Напомним, пока ни один телефон не получил российскую MIUI 12.5 на новой операционке, а значит судить о реальных сроках можно будет к концу мая, когда как минимум 20 аппаратов обновятся до новой прошивки. 

  1. Poco M2 Pro
  2. Poco X3 NFC
  3. Redmi Note 8 Pro
  4. Redmi K30 5G
  5. Redmi K30S Ultra
  6. Redmi K30i 5G
  7. Redmi K20
  8. Redmi Note 9 Pro Max
  9. Poco M2
  10. Mi 10T Pro
  11. Blackshark 2 Pro
  12. Mi CC9 Pro
  13. Redmi Note 8
  14. Mi 9 Pro 5G
  15. Mi 10 Ultra
  16. Poco F2 Pro
  17. Redmi K30 Ultra
  18. Mi 9 SE
  19. Redmi Note 9 Pro
  20. Mi 10T
  21. Mi 10 5G
  22. Mi CC9
  23. Mi A3
  24. Mi 10 Lite
  25. Redmi Note 9 5G
  26. Mi 10
  27. Redmi K30 Pro Zoom
  28. Mi 10 Pro
  29. Mi 9 Lite
  30. Mi Note 10 Pro
  31. Blackshark 3
  32. Redmi Note 9 Power
  33. Poco X2
  34. Redmi 10X 5G
  35. Redmi Note 9 4G
  36. Redmi Note 9T
  37. Mi CC9 Meitu Edition
  38. Mi 10i
  39. Mi 10T Lite 5G
  40. Mi Note 10 Lite
  41. Redmi Note 8T
  42. Redmi K30
  43. Mi 9T
  44. Redmi 10X Pro
  45. Redmi Note 9 Pro 5G
  46. Redmi Note 9 Pro (Global)
  47. Blackshark 3S
  48. Redmi K30 Pro
  49. Mi 9 & Mi 9 Pro
  50. Blackshark 2
  51. Redmi Note 9
  52. Blackshark 3 Pro
  53. Mi Note 10
  54. Redmi 10X 4G
  55. Redmi 9
  56. Redmi Note 9S
  57. Redmi K20 Pro
  58. Redmi 9A
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