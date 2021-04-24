Финальный список из 58 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение Android 11 на MIUI 12.5 в 2021г
Вчера случилось то, чего миллионы владельцев смартфонов Xiaomi по всему миру ждали долгие месяцы. Первая волна аппаратов получила официальную прошивку (пока китайскую) MIUI 12.5, которая не просто была выложена на неизвестном сайте с инструкцией, а начала рассылаться на телефоны по воздуху. Немаловажно, что старт начался на неделю раньше, а значит вторая волна может появиться не к концу мая, а куда раньше. Не обошлось без некоторой доли негатива, ведь несмотря на все заверения, глобальная прошивка так и не появилась, а о выходе региональной никто даже не упоминает. Всё это вызывает опасения, что создание новых образов пошло по сценарию 2020 года, когда разрыв между китайскими прошивками и российской версией доходил до 2 месяцев, а некоторые бюджетники в итоге вообще не получили MIUI 12.
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Сегодня у нас наиболее вероятный список смартфонов, которые с высокой долей вероятности получат Android 11. Инсайдеры указывают, что выход новой операционной системы будет проходить одновременно с MIUI 12.5, но первые образы были созданы для MIUI 12. Якобы возникли непредвиденные ошибки и уже готовые оболочки пришлось переделывать, поскольку многие телефоны начали работать медленнее, чем раньше. Пока нам не известно о подобной проблеме в новой MIUI 12.5 на Android 11.
Сроки начала рассылки назвать сложно, поскольку часто инсайдеры могут указывать их для китайских версий. В то время как нас интересуют европейские. Напомним, пока ни один телефон не получил российскую MIUI 12.5 на новой операционке, а значит судить о реальных сроках можно будет к концу мая, когда как минимум 20 аппаратов обновятся до новой прошивки.
- Poco M2 Pro
- Poco X3 NFC
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30i 5G
- Redmi K20
- Redmi Note 9 Pro Max
- Poco M2
- Mi 10T Pro
- Blackshark 2 Pro
- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 8
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 10 Ultra
- Poco F2 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Mi 9 SE
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 10T
- Mi 10 5G
- Mi CC9
- Mi A3
- Mi 10 Lite
- Redmi Note 9 5G
- Mi 10
- Redmi K30 Pro Zoom
- Mi 10 Pro
- Mi 9 Lite
- Mi Note 10 Pro
- Blackshark 3
- Redmi Note 9 Power
- Poco X2
- Redmi 10X 5G
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9T
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 10i
- Mi 10T Lite 5G
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 8T
- Redmi K30
- Mi 9T
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9 Pro (Global)
- Blackshark 3S
- Redmi K30 Pro
- Mi 9 & Mi 9 Pro
- Blackshark 2
- Redmi Note 9
- Blackshark 3 Pro
- Mi Note 10
- Redmi 10X 4G
- Redmi 9
- Redmi Note 9S
- Redmi K20 Pro
- Redmi 9A
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