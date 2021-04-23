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Ещё в начале марта Xiaomi составила список смартфонов, которые должны получить новую прошивку MIUI 12.5 в рамках первых двух волн в Китае и во всём мире. Сообщалось, что на этот раз между рассылкой в Поднебесной и остальными регионами будет небольшой разрыв в то время как обычно разница доходит до месяца и больше. Также сообщалось, что китайская компания готовит и глобальную версию, которая выйдет с небольшим опозданием.

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Поскольку точных сроков известно не было, инсайдеры заявляли о том, что MIUI 12.5 появится до 30 апреля. Что же, 22 апреля Xiaomi приступила к официальному обновлению, а значит лёд тронулся, и в ближайшее время прошивки начнут появляться по всему миру. Пока новая оболочка доступна только для Китая и только для семи смартфонов. Давайте их перечислим:

Mi 10 Mi 9 SE Mi 10 Pro Mi 11 Mi 11 Ultra Mi 11 Pro Mi 10 Ultra

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Отметим, что серии Mi 10 и Mi 11 здесь на законных основаниях, поскольку все компании стараются выпускать прошивки прежде всего для новых флагманов, а вот что в списке делает Mi 9 SE, вообще неясно. Данный смартфон никогда не было массовым, никогда не отличался передовыми характеристиками и по всем параметрам относился скорее к восьмому поколению. Возможно это была чья-то шутка, которая зашла слишком далеко, либо программисты, которым доверили выпуск прошивок, справились с Mi 9 SE гораздо быстрее, чем их коллеги.

В данном материале мы намеренно не оставляем ссылок на закачку, поскольку первая волна обновления оказалась доступна только для китайских версий. Это значит, что вам придётся обходиться без русского языка, а также мириться с рекламой, которая чаще всего отсутствует в европейской MIUI 12.5. Также там нет сервисов Google, что может быть непривычно для российских пользователей.

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Инсайдеры отмечают, что выход региональных и глобальных MIUI 12.5 для указанных выше аппаратов должен начаться к 30 апреля. Следом уже идёт вторая волна, но ожидать её скорого выхода не стоит, ведь даже для Китая она заявлена к концу мая, а учитывая большое количество различных праздников, российская версия может припоздниться до лета.